Экспорт пальмового масла из Индонезии упал на 8,5%

Индонезия остается ведущим мировыми поставщиком продукции из масличной пальмы red-palmoil.com

В 2022 году Индонезия, крупнейший мировой производитель пальмового масла, экспортировала 30,8 млн т этой продукции — на 8,5% меньше, чем в 2021-м, когда страна поставила на внешние рынки 33,7 млн т, говорится в отчете Ассоциации производителей пальмового масла Индонезии (GAPKI). Данные учитывают вывоз сырого пальмового масла, биодизеля, а также рафинированного, отбеленного и дезодорированного пальмового олеина.



Основным покупателем индонезийского пальмового масла выступает Китай, который с января по ноябрь 2022 года импортировал 5,86 млн т, пишет Jakarta Globe со ссылкой на подсчеты GAPKI. Страны Евросоюза за этот период приобрели 3,75 млн т сырья, на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поставки пальмового масла из Индонезии в США за 11 месяцев прошлого года выросли на 15% и превысили 2 млн т.



Председатель GAPKI Джоко Прийоно на брифинге для СМИ обосновал общее снижение поставок небольшим падением производства пальмового масла на фоне роста его использования в энергетическом секторе, передает CNA. По его словам, в стране в прошлом году увеличилось потребление биодизеля после спада, вызванного эпидемией коронавируса.



На динамику экспорта пальмового масла из Индонезии влияли и другие факторы. Так, с 28 апреля по 28 мая 2022 года поставки этой продукции из страны по распоряжению правительства были запрещены. Таким образом власти хотели сохранить на доступном уровне внутренние цены на пальмовое масло и обеспечить его доступность.



Кроме того, в январе 2023 года окружной суд Джакарты приговорил к трем годам тюремного заключения Индрасари Вишну Вардхану, генерального директора Министерства торговли Индонезии. Его признали виновным в злоупотреблении властью и в том, что он выдавал разрешение на экспорт пальмового масла ненадлежащим образом.



В 2021 году Россия импортировала 1,1 млн т пальмового масла, в 2022-м — на 11% меньше, 973 тыс. т, уточнил «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. При этом российский рынок почти не почувствовал сокращения поставок со стороны Индонезии. «На протяжении уже пяти лет ежегодный ввоз пальмового масла составляет около миллиона тонн, плюс-минус 100 тыс. т, поэтому необходимый для отрасли объем мы завозим, — отметил он — Производство пальмового масла в Индонезии в три раза превышает объемы потребления, и это один из основных экспортных продуктов страны, приносящий в бюджет немалую долю валютной выручки, пока мы не видим поводов для опасений, что могут возникнуть перебои с поставками».



Индонезия — главный поставщик пальмового масла в Россию, на ее долю приходится почти 95% объема импортируемого продукта, оценил Мальцев. Остальные объемы закупаются в Малайзии. «Пока мы не видим причин для изменения географии закупок, индонезийские поставщики — наши давние партнеры и у нас отлажены все бизнес-процессы», — подчеркнул он.



Алексей Удовенко, региональный представитель Малайзийского совета производителей пальмового масла И Малайзия, и Индонезия активно развивают программы по использованию растительного масла в производстве биодизеля. С января этого года Индонезия планировала начать использовать биодизель с 35% примеси на основе пальмового масла (B35). В Малайзии есть программа В20, а экспорт биодизеля из Малайзии превысил 300 тыс. т. Сейчас нет опасности, что пальмовое масло будет уходить на производство биотоплива, но государственные программы Малайзии и Индонезии по выпуску биодизеля, безусловно, оказывают влияние на рынок и цены.

За 2022 год Индонезия выпустила 46,7 млн т пальмового масла — на 0,4% меньше, чем годом ранее. Производство стагнирует четвертый год подряд, в то время как внутреннее потребление продолжает расти, отметил Джоко Прийоно. Он ожидает, что по итогам 2023 года производство пальмового масла в стране останется на текущем уровне.



По прогнозу Министерства сельского хозяйства США, в сезоне-2022/23 мировое производство пальмового масла достигнет 77,21 млн т. Из них доля Индонезии составит 59% (45,5 млн т), Малайзии — 24% (18,8 млн т), Таиланда — 4% (3,28 млн т).



Региональный представитель Малайзийского совета производителей пальмового масла Алексей Удовенко считает, что в сезоне-2022/23 мировое производство пальмового масла вырастет более чем на 3 млн т. Основное увеличение будет зарегистрировано именно в Индонезии — на 2 млн т больше в сравнении с предыдущим сезоном, сказал он «Агроинвестору». «Что касается прогнозов стоимости пальмового масла, то мы ожидаем, что цены на него в начале года будут находиться в диапазоне 3,9-4,3 тыс. ринггит ($915,6-1010 по курсу ЦБ на 26 января) и 3,8-4,2 тыс. ринггит ($892-986) за тонну до конца второго квартала 2023 года», — добавил Удовенко.



Россия не занимается реэкспортом пальмового масла, на внешний рынок поставляется только готовая продукция: различные маргарины и кондитерские жиры на основе пальмового масла. В прошлом году было вывезено около 300 тыс. т, сказал Мальцев. Основными покупателями этой продукции являются Узбекистан, Казахстан и Беларусь, Таджикистан, Армения и другие.

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