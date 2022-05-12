Правительство отменило льготную ставку НДС для фракций пальмового масла

В 2021 году Россия импортировала почти 1,1 млн тонн пальмового масла Pixabay

Правительство отменило льготную ставку НДС в 10% для фракций пальмового масла. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Изменения в Налоговый кодекс, которые установили для пальмового масла стандартную ставку НДС в 20%, были утверждены еще в 2019 году. При этом фракции пальмового масла по-прежнему облагались льготным НДС при продаже и ввозе. Решение принято для снижения использования пальмового масла в пищевых продуктах, уточняется в сообщении на сайте кабмина.



Профильные комитеты Госдумы вырабатывают предложения по запрету использования пальмового масла в ряде пищевых продуктов, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутаты получают много обращений граждан с требованием минимизировать использование пальмового масла в пищевой промышленности.



В мае прошлого года Володин уже сообщал, что Госдума займется разработкой новых мер по сокращению использования пальмового масла в пищевой индустрии, так как повышение НДС на него до 20% не решила проблему.



«Кондитерская промышленность почти не использует пальмовое масло в чистом виде. Тем более, мы не закупаем ни жидкий олеин, ни стеарин — те фракции пальмового масла, в отношении которых правительство сейчас отменяет льготную ставку НДС, — прокомментировал «Агроинвестору» исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин. — Для нужд нашей отрасли используется высокотехнологичная продукция масложировой группы, в составе которой пальмовое масло является одним из ингредиентов: глазури, начинки, маргарины и др. А для этих продуктов ставка НДС остается на уровне 10%». Таким образом, по мнению «АСКОНД», решение правительства никак не отразится на работе отечественных предприятий кондитерской промышленности России, добавил он.



Повышение НДС — это следствие урегулирования технического вопроса. В свое время фракции пальмового масла выпали из списка изменений в Налоговый кодекс, которые ввели для пальмового масла стандартную ставку НДС в 20% еще в 2019 году, так как фракции обладали другим экономическим кодом, сказал «Агроинвестору» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. «Таким образом всю группу товаров из тропических масел привели к общему знаменателю. На рынок эти изменения никакого влияния не окажут», — уточнил он.



По данным ФТС, в 2021 году Россия импортировала почти 1,1 млн т пальмового масла, что на 7,2% больше, чем в 2020-м. В стоимостном выражении объем поставок увеличился на 60,2% примерно до $1,3 млрд.

