В 2023 году стоимость кормов для сельхозживотных может снизиться

В конце прошлого года по всем группам витаминов наблюдалась дефляция КФХ Зубарева Н. В.

В 2023 году цены на корма для сельскохозяйственных животных останутся на уровне прошлого года или немного снизятся, пишет «Ветеринария и жизнь». Так, исполнительный директор «Агрофид Рус» Тамаш Виздак отметил, что сейчас в целом идет тренд на уменьшение себестоимости производства кормов за счет удешевления сырья и витаминов. Он обратил внимание, что сейчас цены на зерно в Европе в среднем в два раза выше, чем в России.



То, что зерно дешевеет, отражается на себестоимости производства кормов, подтвердил «ВиЖ» гендиректор «МегаМикс Центр» Арсений Власов. Также он обратил внимание на падение стоимости витаминов в Европе: с начала 2022 года некоторые подешевели в три раза, несмотря на прогнозы о кратном повышении цен на эту продукцию. В конце прошлого года по всем группам витаминов наблюдалась дефляция.



Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк сказал «Агроинвестору», что, с одной стороны, цены на корма в 2023 году могут вырасти. Причиной этого может стать рост энергетических затрат в Европе, а также увеличение стоимости логистики. С другой стороны, есть и поводы для падения цен. Например, снижение стоимости зерновых, а также избыточное предложение кормовых компонентов.



В итоге при сопоставлении этих факторов цены могут остаться примерно на уровне прошлого года, считает Михнюк. «Но не надо забывать и о мировой конъюнктуре на кормокомпоненты, в первую очередь commodities, которые зависят, в том числе, от региональных факторов. Условно, в некоторых регионах можно продать дешевле, а в некоторых — дороже», — объяснил он. По его мнению, цены, которые в 2022 году сильно росли, не могут взять и обрушиться в 2023-м.



В конце декабря в интервью SoyaNews Михнюк говорил, что в 2023 году будет кардинальная корректировка на рынке относительно дешевых энергоносителей, которые поставлялись на экспорт. Энергетическая составляющая при производстве кормовых добавок в Европе дорожает, независимо от того, кто выступает поставщиком сырья — Россия или другая страна.



«Предположу, что это внесет определенные корректировки в формирование себестоимости и, как следствие, отпускные цены тех кормовых добавок, которые они производят. Помимо этого, цены кормовых добавок, производимых при помощи микробиологического синтеза, скорее всего, тоже будут повышаться из-за роста стоимости сырья», — говорил Михнюк. По его мнению, есть объективные предпосылки для роста цен на корма, насколько и когда они увеличатся, станет понятно в первом полугодии 2023 года.



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