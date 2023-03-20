Минсельхоз предлагает утвердить новую схему внешней торговли сельхозпродукцией

Российские экспортеры сталкиваются с проблемой косвенных санкций Е. Разумный

Минсельхоз подготовил проект указа президента «О специальном порядке открытия расчетных счетов в небанковских кредитных организациях — центральных контрагентах иностранными покупателями сельскохозяйственной продукции». Он определяет механизм экспорта сельхозпродукции, прежде всего зерна, за рубли. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Согласно проекту, рассчитываться за российское зерно покупатели смогут через один уполномоченный банк — «Национальный клиринговый центр». Для этого он будет открывать специальные рублевые и валютные счета типа «З» для иностранных покупателей сельхозпродукции. Ее перечень определяется правительством.



Отмечается, что банк вправе открывать счета такого рода без личного присутствия представителя иностранного покупателя. Также банк проводит идентификацию нового клиента — иностранного покупателя, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Кроме того, не допускается приостановление операций по таким счетам, арест или списание средств, находящихся там, в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку сельхозпродукции.



Иностранный покупатель производит перевод средств на специальный валютный счет типа «З» в иностранной валюте, а банк осуществляет продажу этой валюты ‎на биржевых торгах. После этого вырученные в рублях средства переводятся ‎на специальный рублевый счет иностранного покупателя и производится перевод зачисленных средств в рублях на открытый российским поставщиком в банке счет, объясняется в документе.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что идея Минсельхоза понятна. «Теоретически это может позволить избежать проблем с многочисленными косвенными санкциями, которые сейчас работают. Все это бьет по нашим экспортерам, в том числе тех продуктов, которые под санкции никак не попадают. Здесь у экспортеров возникает много ключевых вопросов, на которые мы пока ответа не знаем. Будем ждать более четких подробностей и разъяснений», — прокомментировал эксперт. Он отметил, что сложности возникают, например, когда речь идет о расчете в национальных валютах.

