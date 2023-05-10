Россия сократила импорт филе белой рыбы на 40%

За первый квартал в страну поставили 3 тысячи тонн филе белой рыбы Pixabay

В первом квартале 2023 года общий импорт филе белой рыбы в Россию снизился почти на $6 млн (-40%). В абсолютном выражении ввоз составил не более 3 тыс. т, в том числе тилапии, минтая, хека, пангасиуса и палтуса. Относительно итогов трех месяцев 2022-го изменился тренд по тилапии и пангасиусу, с растущего на падающий: — 41% и -50% соответственно, говорится в исследовании Defa group. Там отмечается, что за три месяца 2023 года общий импорт сибаса и дорадо увеличился почти на треть ($2,7 млн), в абсолютном выражении рост составил не более 20% или чуть больше 2 тыс. т. Эксперты объяснили, что в целом динамика обусловлена увеличением импорта свежемороженых сибаса и дорадо. Отмечается также небольшой тренд к росту ввоза охлажденного филе сибаса и дорадо относительно аналогичного периода прошлого года.



Согласно исследованию, продолжает снижаться импорта филе хека, он сократился на 50% относительно объемов прошлого года и составил всего 300 т. За первый квартал филе хека ввезли чуть больше чем на $1 млн. Основной объем — аргентинский хек, поставки которого сократились меньше чем на 10% от уровня аналогичного периода прошлого года. На замену экспорту из Перу пришел Эквадор, но его доля пока невелика, отмечают аналитики. Также продолжают расти поставки из Китая, но их объем пока не превышает десятой доли от общего объема импорта филе хека.



Поставки тушек хека, как и его филе, показывают отрицательную динамику, говорится в материалах. Импорт сократился почти на треть и составил 4 тыс. т. Основным драйвером падения является Перу, импорт из которого рос с 2019-го по 2021 год включительно, а в прошлом году уменьшился на 50%. Уругвай, который демонстрировал существенный рост, — в 2,5 раза по итогам прошлого года к 2021-му — в первом квартале этого года демонстрирует снижение импорта на 55%.



Defa group также отметила, что импорте красной рыбы в первом квартале увеличился на 15% и составил почти 17 тыс. т, а в стоимостном выражении — на 25% ($135 млн). Основными драйверами роста являются турецкая охлажденная форель и чилийское мороженное филе лосося. Общий импорт лососевых из Чили вырос в натуральном выражении примерно на 20% и составил более 11 тыс. т, в стоимости — примерно на 40% до $96 млн.



Импорт из Китая относительно аналогичного периода прошлого года почти не изменился в натуральном выражении, а в стоимостном — прибавил 46% за счет удорожания среднеконтрактных цен на 44%, говорится в исследовании. Ввоз форели из Турции вырос в натуральном выражении на 73%, в стоимостном на 76%. Поставки с Фарерских островов, остановившиеся в феврале прошлого года, так и не возобновлялись, что отразилось на полном прекращении импорта лосося и охлажденного филе, а также субпродуктов из этой рыбы.



Аналитики также рассказали, что за первый квартал 2023 года общий импорт атлантической пелагики вырос на 14 тыс. т (+43%) в натуральном выражении. В деньгах суммарный импорт этой рыбы увеличился на $31 млн (+75%). Основными драйверами роста являются скумбрия и мойва. Ввоз морепродуктов в первом квартале вырос на 20% в стоимости и 37% — в тоннаже. Такая динамика обуславливается изменением тренда по мидиям с падающего на растущий, а также ростом спроса на кальмары и морской коктейль, поясняют аналитики.



В пресс-службе Росрыболовства сообщили «Агроинвестору», что за первый квартал 2023 году импорт лососевых видов рыб составил 17,8 тыс. т, что на 1,1 тыс. т меньше аналогичного периода прошлого года. Объем импорта морепродуктов за первый квартал составил 36,2 тыс. т, за аналогичный период прошлого года — 23,9 тыс. т. По прогнозу ведомства, в 2023 году ожидается вылов рыбы на уровне 5 млн т. По состоянию на 2 мая вылов составил 1,82 млн т, что на 6% или на 103,4 тыс. т больше уровня предыдущего года. По развитию рынка Росрыболовство наблюдает устойчивый спрос на внутреннем рынке.



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