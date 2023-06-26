В России продолжается разработка национальных ценовых индикаторов

Ценовые индикаторы призваны обеспечить независимую информационно-аналитическую поддержку участникам рынка Pixabay

Совет Федерации вместе с министерствами и ведомствами готовит изменения в законодательстве, благодаря которым в России появится национальная система индикаторов для биржевых товаров. Ранее индексы, на которые ориентировались российские компании при сбыте продукции, формировали западные агентства, но в 2022 году из-за санкций они утратили актуальность. Поэтому в России решили самостоятельно определять эти индикаторы, пишет «Парламентская газета». В Минфине изданию подтвердили, что соответствующий законопроект прорабатывается для внесения в правительство.



В сентябре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал Банку России вместе с федеральными органами власти разработать концепцию национальной системы финансовых и товарных индикаторов, а также механизмы их администрирования. То есть создать ориентиры для процентных ставок в экономике, валютных курсов, стоимости ценных бумаг и товаров, которые раньше устанавливали западные агентства типа Bloomberg.



В беседе с «Парламентской газетой» вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев отметил, что есть необходимость самостоятельного расчета ценовых индикаторов для предоставления независимой информационно-аналитической поддержки участникам рынка. Сенатор пояснил, что верхняя палата парламента совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами приняла участие в разработке документа, который поспособствует появлению в России прозрачных механизмов ценообразования.



Также, по его словам, парламентарии вместе с правительством и ЦБ прорабатывают введение обязательного лимита закупок на бирже для определенного перечня товаров, что сформирует необходимую базу для расчета. Речь идет о товарах, влияющих на формирование цены на другие товары, поэтому законодатели и предлагают ввести для них на бирже регулирование по минимальному лимиту торговли, пояснил Журавлев. Кроме того, законодатели предлагают использовать данные, которыми обладают торговые системы и операторы электронных площадок. Соответствующие законопроекты, по его словам, находятся в высокой стадии готовности.



ФАС уточняет, что реализация инициативы «поможет росту ликвидности биржевых торгов наличным товаром и, как следствие, повышению прозрачности ценообразования на товарных рынках». Окончательный перечень этих товаров установит правительство по предложению ФАС. Такой подход, по мнению службы, обеспечит создание объективных стоимостных индикаторов, являющихся также ориентиром ценообразования на внебиржевом рынке, то есть прилавках магазинов.



Весной «Интерфакс» писал, что ценовые индикаторы предполагается установить в том числе на некоторые виды сельхозпродукции: свинину, мороженную рыбу, пшеницу, рожь, меслин, ячмень, кукурузу, сахар, сою, подсолнечник, рапс, подсолнечное масло, шрот. Позднее Минэкономразвития предложило также внести в список мясо крупного рогатого скота и домашней птицы, а также маргарин.



По мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, формирование национальных товарных индикаторов представляют из себя информационный ресурс, который включает номенклатуру товара, его количество на рынке, цену, происхождение и др. «То есть производители будут более компетентны в работе с товарами <...>. Сама по себе эта инициатива правильная, потому что у нас экономическое сообщество не всегда хорошо представляет, что происходит с отдельными товарами, это касается не только сельского хозяйства, — прокомментировал «Агроинвестору» Остапкович. — Чем прозрачнее производство товара, его движения, тем лучше рынку. Индексы — это глобальное усиление информации для рынка». По его словам, сложности с внедрением индексов могут возникнуть при методологической организации: кто будет контролировать информацию, не будут ли предприятия ограничивать предоставление этих данных. Но эти трудности, по его мнению, не имеют критического веса.



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