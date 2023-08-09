Владимир Путин подписал указ о переводе экспорта продукции АПК на расчеты в нацвалютах

Уже сейчас наблюдается интерес к расчетам в национальных валютах со стороны стран Персидского залива и Африки Е. Разумный

Президент Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, при заключении контрактов на организованных торгах с иностранными покупателями, резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности, допускается использование специальных рублевых и валютных счетов типа «З».



Перечень такой продукции будет утверждаться правительством в течение 30 дней. Механизм расчетов и открытия счетов вступит в силу с 1 ноября 2023 года. Он станет дополнением к мерам, принятым в связи с недружественными действиями США и других стран, также это нужно для обеспечения финансовой стабильности России в сфере валютного регулирования.



Открытие спецсчетов будет осуществляться на основании заявлений иностранных покупателей кредитными организациями, которые являются уполномоченными банками в соответствии с законом о валютном регулировании и валютном контроле. Покупатели переводят средства на специальный валютный счет типа «З» в иностранной валюте, после чего осуществляют ее продажу через уполномоченный банк или доверяют кредитной организации продажу валюты на организованных торгах. В свою очередь банк зачисляет полученные средства в рублях на специальный рублевый счет типа «З» иностранного покупателя. Затем, на основании поручения и выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах, банк переводит зачисленные средства в рублях на счет резидента — участника внешнеэкономической деятельности.



В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко в начале августа говорили «Известиям», что уже сейчас наблюдается интерес к расчетам в национальных валютах со стороны стран Персидского залива и Африки. Со странами ЕАЭС и Китаем такие расчеты уже производились. Поэтому, по словам вице-премьера, для масштабирования этих успешных пилотных практик и необходимы нормативные изменения. Вице-премьер, министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов тогда говорил изданию, что нововведения укрепят позиции России на экспортном рынке, расширят возможности и упростят расчеты.



Накануне посол России в Катаре Дмитрий Догадкин рассказывал РИА «Новости», что Россия предлагает Катару перейти на использование в расчетах национальных валют, работа по этому направлению ведется. В апреле МИД сообщал, что Россия рассчитывает перейти на национальные валюты в расчетах с латиноамериканскими странами. «И у России, и у Латинской Америки есть свои конкурентные преимущества в контексте объективных процессов формирования многополярного миропорядка, — отмечало министерство. — Важно по максимуму задействовать взаимодополняемый характер наших экономик для выстраивания полноценных проектных, производственных, технологических альянсов, форсированного перехода на расчеты в национальных и альтернативных доллару и евро валютах».



В ходе пленарного заседания экономического и гуманитарного форума Россия — Африка Владимир Путин говорил о необходимости перехода в финансовых расчетах со странами Африки на национальные валюты. «Готовы к работе с африканскими странами по развитию их финансовой инфраструктуры, по подключению банковских учреждений к созданной в России Системе передачи финансовых сообщений, позволяющей осуществлять трансграничные платежи независимо от некоторых сегодня существующих и вводящих ограничения западных систем», — отмечал президент.



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