Экспорт российской кондитерской продукции в КНР в прошлом году снизился на 56%

В 2021 Россия была лидером по поставкам шоколада в Китай Е. Разумный

В 2021 году Россия была лидером по поставкам шоколада в Китай, но в 2022-м экспорт туда снизился почти на 56%. Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслав Лашманкин в ходе конференции «Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК», организованной центром «Агроэкспорт» совместно с Минсельхозом при участии «Российского экспортного центра». По его словам, восстановлению объемов поставок будет способствовать принятое в прошлом году постановление правительства, направленное на продвижение российской продукции АПК на внешних рынках.



Лашманкин считает, что эта мера будет способствовать не только восстановлению объемов поставок, но и росту стоимости экспортируемых товаров. Сейчас российская кондитерская продукция представлена в КНР в основном в эконом-сегменте и масс-маркете, так как потребитель не ассоциирует российский шоколад с импортом. Перепозиционирование в разряд импортного премиального шоколада позволит перейти в более высокие ценовые сегменты.



«Любое государство, которое занимается экспортом, заинтересовано в росте отгрузок продукции с высокой добавленной стоимостью», — подчеркнул Лашманкин. Одним из таких продуктов являются кондитерские изделия, ведь при их поставках на внешние рынки, во-первых, растет экспорт и используемого сырья более низких переделов. Во-вторых, увеличиваются доходы от экспорта: например, тонна мучных кондитерских изделий стоит в шесть раз дороже, чем тонна необработанных зерновых продуктов.



Экспорт продукции с высоким уровнем передела является одним из приоритетов, поэтому в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» предусмотрен ряд мер государственной поддержки, которые пользуются спросом. Среди них Лашманкин отметил льготный лизинг оборудования, льготное кредитование в рамках постановления №512, компенсацию затрат на транспортировку. Последняя мера крайне важная, однако на нее иногда не хватает средств, поэтому при продлении федерального проекта этому механизму следует уделить особое внимание, считает он.



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