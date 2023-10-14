Аграрии отметили снижение цен на топливо

Ситуация на рынке топлива в целом начала стабилизироваться М. Стулов

Ситуация на рынке топлива в целом начала стабилизироваться, тем не менее, на следующей неделе Госдума планирует провести совещание с участием представителей ФАС. «Видим, что есть необходимость проанализировать закупку аграриями нефтепродуктов с мелкооптовых нефтебаз и по другим каналам, чтобы исключить завышение цен на ГСМ», — отмечал заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев.



Заместитель председателя аграрного комитета Госдумы Николай Гончаров сказал «Агроинвестору», что топливо на рынке появилось. «Сейчас никто не спешит закупать его какими-то большими объемами, сельхозпроизводители приобретают его по мере необходимости», — уточнил он. Что касается цены, то наблюдается тренд на ее снижение: сейчас она находится на уровне 65-70 руб./л (76-80 тыс. руб./т). «Цена по-прежнему космическая», — подчеркивает Гончаров.



Приемлемая для аграриев цена, по его мнению, должна быть даже ниже, чем в июле — тогда она находилась на уровне 55 руб./л (65 тыс. руб./т). «При такой стоимости топлива рентабельность сельхозпроизводителей в большинстве регионов отрицательная», — оценивает депутат. Он считает, что оптимальной была бы цена на топливо уровня мая, когда дизель стоил около 47 руб./л (55 тыс. руб./т).



Цена на топливо пока не вернулась на уровень середины июля — начала августа, но Минсельхоз рассчитывает, что с учетом комплекса принятых мер ситуация по цене стабилизируется, говорил замминистра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе выставки «Золотая осень — 2023». При этом он отмечал, что для того, чтобы избежать повторения недавней ситуации, связанной с резким ростом цен и отсутствием топлива в ряде регионов, сельхозпроизводителям имеет смысл выходить на прямые контакты с поставщиками.



Эта идея ведомства правильная, считает Гончаров. Однако сегодня множество нефтебаз и так принадлежат ключевым нефтяным компаниям, таким как «Роснефть», «Лукойл». «По большому счету, закупку там топлива можно рассматривать как прямые продажи. Однако у них, как и у всех, не было в наличии топлива, и также, как и у всех, выросли цены», — напоминает он. А, например, приобретать топливо через биржу далеко не всем под силу. «Это довольно трудоемкий процесс, требующий инфраструктуры, которой немногие из аграриев могут похвастаться — только крупные агрохолдинги», — обратил внимание Гончаров.



Заместитель директора агропредприятия «Родное» из Тульской области Дмитрий Инютин говорит, что в целом ситуация с ГСМ стабилизировалась — цена немного снизилась, хотя все равно еще высокая. «Дефицита и напряженности с поставками в нашем регионе сейчас тоже нет, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Однако и сезон полевых работ заканчивается, соответственно, спрос на топливо уже не такой, как был в августе-сентябре, когда идет основная уборочная кампания». Региональное агроведомство обещало субсидировать сельхозпроизводителям региона часть затрат на топливо, добавляет он.



Гендиректор компании «Тамбовские фермы» Игорь Поляков отмечает, что в последнюю неделю цены на топливо снизились на 6 тыс. руб. за тонну. «Но это далеко не тот уровень, с которого они начали расти», — сравнивает он. Сейчас они находятся на уровне 65 тыс. руб./т, а доходили до 71 тыс. руб./т. «Конечно, это некомфортный уровень для нас, — подчеркивает Поляков. — Наша продукция не повышается в цене последние 10 лет, а тогда топливо стоило 30 руб./л».



Проблем с поставками топлива, по наблюдениям руководителя, сейчас нет, компания покупает топливо напрямую в региональном филиале «Роснефти». «Как инициатива Минсельхоза о прямых закупках сельхозпроизводителями топлива может повлиять на рынок — непонятно, с учетом того, что большинство аграриев и так его закупают, минуя посредников», — говорит Поляков. Он считает, что гораздо важнее решать вопрос правильного распределения субсидий. «Никто нам не компенсирует те же затраты на топливо. Более того, мы в Тамбовской области перестали получать те субсидии, которые были у нас раньше, например, погектарные на зерновые, вследствие несправедливой системы их распределения», — сетует руководитель.

