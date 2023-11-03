Экспорт картофеля вырос вдвое

Импорт картофеля снизился на 150 тысяч тонн Pixabay

Экспорт картофеля за первые восемь месяцев этого года вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил примерно 80 тыс. т. Об этом «Агроинвестору» рассказал исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Также, по его словам, за отчетный период импорт картофеля в Россию составил 356 тыс. т, хотя в среднем за 2021-2022 годы объем годового ввоза был на уровне 500 тыс. т. По мнению Красильникова, снижение ввоза связано с высоким урожаем в России и, следовательно, низкими ценами на отечественный картофель. В результате достаточно дорогой импорт был менее конкурентоспособен.



«В целом уборка картофеля завершена. По оперативным данным Минсельхоза, у нас поставлен очередной рекорд — около 8 млн т (в организованном секторе)», — говорит Красильников. Причем, обращает внимание он, рекорд был достигнут не из-за увеличения площадей — они сохранились на уровне 2022 года, 300 тыс. га, — а за счет благоприятных погодных условий, которые привели к высокой урожайности. Так, в Брянской области и ряде других регионов в отдельных хозяйствах на поливе был зафиксирован рекордный сбор с гектара — более 100 т.



Однако такие высокие показатели урожая отразились на отпускных ценах производителей: в некоторых регионах они достигли 4-6 руб./кг, что ниже себестоимости. «Отдельные регионы на уровне местных органов власти могут ввести дополнительное субсидирование картофелеводам и овощеводам открытого грунта. Посмотрим, как это будет реализовано. Сельхозпредприятия очень надеются на господдержку в этой ситуации», — подчеркнул Красильников. Также, продолжает он, есть надежда на федеральные меры господдержки: в этом году начал действовать проект по стимулированию производства картофеля и овощей открытого грунта, и на эти цели планировалось направить около 5 млрд руб. Правда, средства сельхозпроизводители смогут получить только в следующем году.



Высокий урожай и низкие цены могут быть дополнительным стимулом для наращивания экспорта картофеля и продуктов его переработки, считает Красильников. Кроме того, повлиять на ситуацию может переработка. Так, в 2023 году было анонсировано несколько крупных проектов в этой области, и после их запуска в кратко- среднесрочной перспективе объем переработки картофеля может вырасти вдвое. На текущий момент он составляет примерно 1,5-1,8 млн т: в прошлом году на переработку в крахмал уходило 140 тыс. т картофеля, фри — 250 тыс. т, на чипсы — около 800 тыс. т, в хлопья — около 300 тыс. т. Но этот объем переработки достаточно низкий, если сравнивать, например, с США или Европой, где перерабатывается каждый второй клубень, а в Бельгии — 80-85% от урожая.



Экспорт картофелепродуктов, по оценкам союза, в прошлом году составил около 60 тыс. т (из них чипсы — около 43 тыс. т). «Но при этом идет и существенный объем импорта, особенно картофельного крахмала — порядка 30 тыс. т. Сокращается, но все еще сохраняется ввоз картофеля фри — он также еще поставляется из-за рубежа в объеме 80-90 тыс. т. В небольшом объеме мы завозили чипсы — около 8 тыс. т, а также картофельный хлопья — порядка 15 тыс. т готового продукта», — привел данные Красильников.



Между тем, руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина отметила, что гибкие экспортные пошлины («курсовые пошлины»), начавшие действовать с 1 октября 2023 года, отрицательно скажутся на экспортном потенциале российского картофелеводства, пишет поле.рф. «Преимущества высокого курса доллара, позволявшие быть конкурентными на экспортных рынках, сошли на нет. Мы предполагаем, что из-за этой меры вырастет объем „серого“ экспорта — через Казахстан в страны Средней Азии», — считает она.



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