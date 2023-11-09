Минсельхоз введет новые механизмы господдержки молочной отрасли

Поголовье КРС в России продолжает сокращаться Pixabay

С 2024 года Минсельхоз введет новые механизмы господдержки производителей молока с целью достижения самообеспеченности не менее 90% продукции российского производства к 2030 году, как предусмотрено доктриной продовольственной безопасности. Об этом первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут заявила на пленарном заседании Новосибирского агропродовольственного форума, пишет «Интерфакс». «Следующий год принесет изменения в механизмы поддержки по молоку, будут выделены приоритетные регионы, так как не во всех регионах можно развивать молочное животноводство», — сообщила она. В этих регионах производители будут получать повышенную субсидию на капитальные затраты. Кроме того, планируется ввести 50%-ю субсидию на оборудование для ферм с поголовьем 200-400 голов при условии, если количество скота будет увеличено до 1 тыс. голов и более. В 2022 году уровень самообеспеченности молоком составил 84,3%.



В августе председатель правительства Михаил Мишустин также подписал постановление, согласно которому с 1 января 2024 года для российских экспортеров молочной продукции размер компенсации затрат на ее транспортировку вырастет с 25 до 100%. Документ определяет молоко, сливки, сыворотку, сливочное масло и сыры как приоритетные для транспортировки. Решение обусловлено ростом образовавшихся на перерабатывающих предприятиях запасов молочной продукции длительного хранения, что приводит к снижению закупочной цены у производителей молока. Стимулирование транспортировки позволит избежать негативных тенденций на внутреннем рынке, считает Минсельхоз.



В этом году меры поддержки молочной отрасли были консолидированы в «стимулирующей» субсидии, а финансирование направления увеличено более чем на 2,5 млрд руб., до 14,5 млрд руб. Предусмотрены повышающие коэффициенты для эффективных производителей молока, а в рамках «компенсирующей» субсидии есть возможность возмещения части затрат на килограмм реализованного молодняка КРС.



«Изменения рыночной конъюнктуры в определенные периоды времени оказывают влияние на динамику инвестиционной активности, но молочная отрасль продолжает сохранять привлекательность для вложений, — прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. — Благодаря реализации прежде всего новых проектов в сырьевом секторе устойчиво повышается надой товарного молока в среднем на уровне 3-3,5% ежегодно (с учетом замещения выпадающих объемов в частном секторе), а в сельхозорганизациях темпы роста в текущем году приблизились к 7%!» По прогнозам союза, по итогам января — декабря товарное производство молока в России может увеличиться на 3,5% (+0,9 млн т), до 25,4 млн т.



Между тем поголовье крупного рогатого скота в России продолжает сокращаться. Так, во всех хозяйствах на конец сентября насчитывалось 17,9 млн голов, что на 1,5% меньше, чем на ту же дату годом ранее, следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России» по итогам 9 месяцев этого года. При этом, по сравнению с ситуацией на конец мая, когда поголовье оценивалось в 18,2 млн голов, сокращение наблюдается еще более значительное. В сельхозорганизациях численность КРС сократилась на 1,3%. Что касается суточного объема реализации молока сельхозорганизациями, то согласно данным Минсельхоза, по состоянию на 23 октября показатель составил 52,8 тыс. т, что на 4,6% (или 2,3 тыс. т) больше показателя за аналогичный период прошлого года. Максимальные объемы реализации от 2 тыс. т достигнуты в республиках Татарстан, Удмуртия, Краснодарском крае, Воронежской и Кировской областях. Средний надой молока от одной коровы за сутки составил 20,4 кг, что на 1 кг больше, чем годом ранее. Лидерами среди регионов по данному показателю являются г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Курская и Калининградская области. В этих регионах получено более 26 кг молока в расчете на одну корову.



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