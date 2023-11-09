Минсельхоз предлагает продлить отмену госрегистрации сои и соевого шрота

На 8 ноября в России собрано 6,5 млн тонн сои Pixabay

Минсельхоз России предлагает продлить отмену госрегистрации сои и соевого шрота, произведенных с генно-модифицированными организмами (ГМО), на два года — до 1 января 2026 года. Это будет возможно при условии подтверждения их безопасности Россельхознадзором. Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале нормативных правовых актов.



Данная мера также распространяется на продукцию, ввозимую в страну. Отмена госрегистрации сои и соевого шрота с ГМО была проведена постановлением правительства от 16 апреля 2020 года. Изначально срок его действия был до 1 января 2021 года, но затем ежегодно продлевался. В настоящее время действует до 1 января 2024 года. Согласно пояснительной записке к проекту, после истечения этого срока будет введен запрет на ввоз соевых бобов и соевого шрота, содержащих ГМО. Это может привести к дефициту высокобелковых кормов на отечественном рынке и увеличению цен на продукцию животноводческой отрасли. Авторы документа считают, что принятие постановления «создаст на отечественном рынке конкурентную среду в части ввозимой кормовой базы, что является стабилизирующим фактором себестоимости животноводческой продукции и экономической ситуации в животноводческой отрасли в целом».



Минсельхоз и Россельхознадзор подтвердили, что поставки сои и соевого шрота с ГМО в Россию будут под контролем. Постановление не предусматривает возможности бесконтрольного импорта соевых бобов с ГМО, а только дает право ввоза сырья с зарегистрированными и безопасными ГМО-линиями, заявил Минсельхоз. Россельхознадзор уточнил, что постановление правительства не разрешает импорт новых ГМ-линий сои и соевого шрота в Россию.



Такая мера заслуживает поддержки с тех позиций, что она направлена на усиление конкуренции, прокомментировал «Агроинвестору» ведущий научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Денис Терновский. «Несмотря на то, что производство соевых бобов в стране устойчиво растет, а их импорт сокращается, последний остается важным инструментом балансирования рынка. Рост производства сои сам по себе не может служить индикатором того, нужен или нет ее ввоз — имеют место значительные региональные диспропорции», — сказал эксперт.



Если рост обеспечивается урожаем на Дальнем Востоке, то это не снимет проблему загрузки перерабатывающих мощностей и доступности белковых кормов в Европейской части России, считает Терновский. Кроме того, такая мера смещает фокус поддержки в пользу животноводов, что вероятно позволит им в большей степени контролировать себестоимость и ограничивать рост цен на мясо птицы и свинину, что укладывается в актуальную повестку регулятора, полагает эксперт.



Согласно оперативной информации региональных органов АПК, на 8 ноября в России собрано 6,5 млн т сои против 5,3 млн т на ту же дату годом ранее. Средняя урожайность агрокультуры увеличилась до 19,7 ц/га против 18,8 ц/га в 2022-м.



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