Дальний Восток должен увеличивать экспорт продукции переработки сои

В прошлом году в ДФО собрали около 2,3 млн тонн сои flickr.com

В ближайшие годы для сектора АПК Дальнего Востока главным вызовом станет развитие экспорта продуктов переработки сои. Об этом в ходе сессии Восточного экономического форума «Агро- и биотехнологии: как накормить 8 млрд человек?» сказал заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков, пишет РБК. По его словам, соя остается доминирующей культурой, которая на 60% формирует рынок альтернативного белка.



Сейчас Дальний Восток является одним из основных регионов — производителей сои в России. Соевые бобы и масло — ключевые статьи агроэкспорта ДФО, эта продукция преимущественно поставляется в Китай. Регион активно привлекает инвесторов и предлагает им государственную поддержку. Однако, по словам Бобракова, на данный момент мощности Дальнего Востока позволяют перерабатывать только треть от производимого объема сои. Он выразил надежду на то, что в ближайшее время ситуация изменится, и регион сможет полностью удовлетворить потребности в экспорте переработанной продукции.



ДФО характеризуется нехваткой перерабатывающих мощностей, близостью к Китаю и значительным экспортом сои, ранее говорил руководитель направления департамента отраслевой экспертизы Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики Абдуразак Разаков. Ключевой производитель сои как в округе, так и в целом в стране — Амурская область, где 74,6% всех посевных площадей приходится на эту масличную культуру. Регион дает более 68% производства сои в ДФО и около 24% сбора в целом по стране.



По данным Росстата, в прошлом году в ДФО собрали около 2,3 млн т сои — 36,7% от всего урожая сои в стране, который составил почти 6 млн т. В том числе доля Амурской области в общем валовом сборе превысила 25% — 1,56 млн т против 1,1 млн т в 2021-м. При этом, по оценкам OleoScope, мощности по переработке сои в макрорегионе уже много лет находятся на одном уровне и суммарно составляют около 700 тыс. т, что позволяет переработать лишь около 30% от всего урожая агрокультуры в ДФО. Основные масложировые предприятия находятся в Амурской области (533 тыс. т) и Приморском крае (153 тыс. т).



Как ранее писал «Агроинвестор», в конце августа группа «Содружество» начала строительство маслоэкстракционного завода в Амурской области, предприятие станет одним из крупнейших в России, сообщало правительство региона. Плановая мощность переработки — 1 млн т масличных, в частности сои, в год. Запустить производство планируется в начале 2026-го, что позволит перерабатывать сою урожая 2025 года. Продукцию будут реализовывать как в России, так и экспортировать в Китай и страны Юго-Восточной Азии.



Производство сельхозпродукции на Дальнем Востоке увеличивается двузначными цифрами и имеет потенциал для дальнейшего роста, особенно в сфере производства готовой продукции, отметил Бобраков, слова которого приводит пресс-служба Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. По его данным, в 2022 году объем производства сельхозпродукции в ДФО составил 321,3 млрд руб., что на 21,6% выше показателя 2021 года. С помощью мер поддержки для Дальнего Востока, таких как преференциальные условия для территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, сейчас реализуется 160 проектов в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. Общий объем инвестиций составляет более 200 млрд руб.



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