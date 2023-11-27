Господдержку пострадавших от действий ВСУ производителей картофеля и овощей увеличат

Урожай картофеля превысил 8,2 млн тонн Д. Абрамов

В регионах, где в 2023 году введен средний уровень реагирования, производители картофеля и других овощей смогут получить дополнительную поддержку в рамках федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Согласно документу, сельхозпроизводители, чье имущество пострадало от действий вооруженных формирований Украины, с 1 января 2024 года могут рассчитывать на повышающий коэффициент при расчете субсидии. Объем выплат будет определен региональными нормативными актами.



Федеральный проект «Развитие овощеводства и картофелеводства» был запущен в 2023 году в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Малые и средние предприятия, самозанятые и граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, могут рассчитывать на господдержку при проведении агротехнологических работ, производстве картофеля и других овощей. В проекте федерального бюджета на 2024 год на поддержку производителей данных агрокультур предусмотрено 4,5 млрд руб.



В конце 2022-го президент России Владимир Путин распорядился установить «средний уровень реагирования» в приграничных регионах России, «уровень повышенной готовности» в регионах Центрального и Южного федеральных округов, и «уровень базовой готовности» в остальных регионах. Согласно указу президента, «средний уровень реагирования» действует в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, а также в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях. 19 октября того же года Путин объявил о введении военного положения в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, а также в Херсонской и Запорожской областях. Военное положение в этих регионах было установлено еще до их присоединения к России.



В прошлом году наблюдалась массовая поставка раннего картофеля из Херсона на российский рынок, на фоне чего цены этот товар достаточно сильно снизились уже в начале сезона, напоминает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. В 2023-м новые регионы попали в тяжелую ситуацию, ряд производителей были вынуждены на фоне обстрелов и недостатка воды свернуть производство. «Что касается компенсации, господдержка очень важна для новых регионов, чтобы люди смогли сохранить свой бизнес. Рано или поздно ситуация с обстрелами и водой будет решена, но на текущий момент ряд хозяйств, мягко говоря, опустили руки», — рассказал эксперт «Агроинвестору».



Согласно данным Красильникова, в организованном секторе России уже собрано 8,2 млн т картофеля, что на 1,1 млн т больше, чем в прошлом году. Этот дополнительный объем примерно равен годовому потреблению данного продукта в Москве и Московской области. По его словам, рекордный урожай был достигнут благодаря повышению урожайности, использованию качественных семян и современных технологий. Средняя урожайность составила 28-30 т с гектара, а в некоторых регионах были получены «фантастические результаты» - 100 т с гектара и выше.



Однако из-за большого количества картофеля цены на него находятся на уровне себестоимости или даже ниже, что не вдохновляет аграриев. По данным эксперта, картофель от производителя на прошлой неделе стоил 6-9 руб./кг в зависимости от региона и качества. Были моменты, когда аграриям приходилось продавать урожай за 2-3 руб./кг на фоне недостатка мощностей для хранения. В то же время на Дальнем Востоке, где сложились непростые погодные условия и картофель не уродился, он стоит в опте около 50 руб./кг.



По мнению Красильникова, при таком большом урожае рост экспорта маловероятен, причина этому — введение «курсовой пошлины». Однако за первые восемь месяцев этого года поставки картофеля за рубеж уже увеличились вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составили примерно 80 тыс. т. За этот же период импорт картофеля в Россию составил 356 тыс. т, хотя в среднем за 2021-2022 годы объем годового ввоза был на уровне 500 тыс. т, уточняет Красильников. Снижение импорта связано с высоким урожаем в России и, следовательно, низкими ценами на отечественный картофель. В результате достаточно дорогая зарубежная продукция была менее конкурентоспособна, объясняет эксперт.



В конце сентября председатель Картофельного союза Сергей Лупехин заявлял, что в этом году товарное производство картофеля может составить 8 млн т при площади сева 300 тыс. га. По его словам, в целом Россия достигла самообеспечения на рынке столового картофеля и фактически расти уже некуда, однако распределение цен и объемов производства по стране крайне неравномерно.



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