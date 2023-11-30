Производство сахара выросло на 21,6%

Экспортный потенциал по сахару ИКАР оценивает на уровне 700 тысяч тонн Е. Разумный

Производство свекловичного сахара в октябре 2023 года составило 1,6 млн т, что на 21,6% больше, чем в сентябре, и на 12,1% больше год к году, говорится в материалах Росстата. Всего за 10 месяцев 2023 года производство сахара выросло на 16% и достигло 4,2 млн т. По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне-2023/24 российские сахарные заводы могут выпустить около 6,8 млн т сахара, что на 9% больше, чем в прошедшем сезоне (6,2 млн т с учетом выработки из сиропа и мелассы). Экспортный потенциал по сахару ИКАР оценивает на уровне 700 тыс. т.



Директор Sugar.ru Вадим Гомоз сказал «Агроинвестору», что изменение производства сахара к прошлому месяцу не является чем-то удивительным, поскольку производство сезонное, соответственно, оно ожидаемо растет, а затем ожидаемо падает. По его словам, увеличение производства год к году вызвано практически идеальными условиями роста сахарной свеклы на большей части территории ее сева, и столь же идеальными до сегодняшнего дня условиями уборки и хранения. По последней оценке аналитика, производство сахара в этом сезоне может превысить 7 млн т с учетом выработки из сиропа и мелассы.



Экспортный потенциал в этом сезоне при идеальном раскладе составит порядка 1,1 млн т, оценивает Гомоз. «Скорее всего экспорт составит порядка 850 тыс. т, и часть излишков сахара перейдет на следующий сезон. Также никто не отменял государственное ограничение экспорта при росте цен, что мы наблюдаем для ряда продуктов питания», — рассуждает эксперт. Учитывая эти факторы, ему кажется маловероятным повышение цен в краткосрочной перспективе. «Сломать этот сценарий может разве что значительное падение курса рубля. В среднесрочной перспективе возможным сценарием будет экспорт излишков российского сахара, при сегодняшних темпах это случится к апрелю-маю 2024 года, а затем будет повышение цен», — говорит Гомоз.



Согласно мониторингу Sugar.ru от 30 ноября, попытки оптовых цен на сахар подняться натолкнулись на отсутствие спроса и снова начали медленное снижение. Основной причиной служит постоянное повышение оценки производства сахара в текущем сезоне. «Последние данные Союзроссахара показывают, что выход сахара из свеклы растет. Текущий выход составляет 15%, что выше, чем две недели назад. Сахарная свекла практически убрана, следует ожидать итогового объема 51,2 млн т, — прогнозируют аналитики. — С учетом средних 7% потерь сахарной свеклы и среднему выходу сахара на остаток непереработанного сырья 14,6%, следует ожидать итогового производства сахара в сезоне порядка 7 млн т, возможно больше, если выход сахара будет и дальше нарушать исторические тенденции, или потери окажутся ниже 7%». Начиная с июня годовое потребление сахара в России снизилось с 6,04 млн т до 5,85 млн т.



15 ноября Международная организация по сахару (ISO) повысила прогноз производства сахара в России в сезоне-2023/24 до 6,6 млн т с прежних 6,4 млн т. Оценка экспорта сахара также была повышена до 800 тыс. т, в то время как оценка импорта снижена до 31 тыс. т. Прогнозируемые запасы сокращены до 2,1 млн т, годовое потребление оценивается в 5,8 млн т. Мировое производство сахара в текущем сезоне, по прогнозу ISO, составит 179,8 млн т, что выше прошлогодних 178,3 млн т. В то же время мировое потребление сахара оценивается в 180,22 млн т, что выше предыдущего прогноза в 176,96 млн т.





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