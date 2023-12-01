В России растут цены на подсолнечник

Сейчас цены на подсолнечник несколько выше, чем в прошлом году Pixabay

На прошлой неделе средние цены на подсолнечник в России выросли, следует из обзора портала Oilworld. Так, в Европейской части страны в закупке маслосемена подорожали на 0,5-1,5 тыс. руб. в зависимости от региона, в среднем до 25,34 тыс. руб./т. Цены продажи выросли на 0,2-1 тыс. руб. до 26,5 тыс. руб./т. При этом цены на масло за прошлую неделю почти и не менялись: в продаже — плюс 166 руб. до 71,64 тыс. руб./т, в закупке — 105 руб. до 75 тыс. руб./т.



Аналитик OleoScope Кирилл Лозовой говорит, что в ноябре цены на подсолнечник в регионах вплотную приблизились к отметке в 30 тыс. руб. за тонну с НДС, и фактически это самый высокий показатель с начала сезона-2023/24. Он добавляет, что в целом семечка в прошлом месяце имела все шансы пройти уровень в 30 тыс. руб./т, но устойчиво укрепившийся рубль немного придержал темпы подорожания культуры.



По данным компании «ПроЗерно», неделю назад тонна подсолнечника в среднем стоила 25,9 тыс. руб./т (плюс 370 руб.). Гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко отмечает, что цена с тех пор выросла, каких-то сложностей с реализацией маслосемян он не отмечает. Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут также говорит, что цены на подсолнечник несколько недель демонстрируют небольшой рост как в рублях, так и в долларах. Поддержку им оказывает цена на подсолнечное масло.



«Это все относительно хорошо, но наши закупочные цены существенно ниже цен мирового рынка, то есть возможные доходы сельхозпроизводителей перенесены на переработчиков за счет фактического запрета на экспорт подсолнечника», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Так, продолжает он, Украина продает подсолнечник на внешние рынки примерно за $340/т. Но даже небольшой рост внутренних цен на подсолнечник в России — это позитивное явление, и сейчас они несколько выше, чем год назад.



Спрос со стороны маслопереработчиков на данный момент активный, продолжает Корбут. По его оценкам, сейчас аграрии вряд ли сдерживают реализацию сырья, так как подсолнечник — это одна из немногих агрокультур, которая дает позитив по части рентабельности. В любом случае за ход продаж отвечает финансовое состояние сельхозпроизводителя, его возможности хранения и качество подсолнечника. Так, одни аграрии могут сдерживать продажи, другие — опережающими темпами сбывать, и это нормальная ситуация для рынка.



Сейчас цены на масличные движутся по привычным для себя сезонным трендам, сказал Лозовой «Агроинвестору». По его словам, ближе к концу уборочной кампании на рынке снизилась торговая активность со стороны аграриев, в отдельных регионах были трудности с завершением сбора урожая из-за непогоды, что также дополнительно поддержало цены. Так, полевые работы затянулись в Центре и Поволжье.



При этом отрасль уже ждет предновогодний период, когда спрос на сырье традиционно увеличивается. Пока же маслозаводы в среднем законтрактованы на 1-1,5 месяца вперед, что также внушает фермерам оптимизм относительно возможного наращивания закупок подсолнечника со стороны МЭЗов перед январскими праздниками. «Дальнейшая ситуация с динамикой стоимости семечки будет во многом зависеть от конъюнктуры мирового рынка масел, который пока движется вверх. В ноябре экспортные котировки прошли отметку в $800/т и достигали даже $850/т, хотя сельхозгод начался примерно с $750/т», — сравнивает Лозовой. Более того, поддержку подсолнечному комплексу, как ожидается, будет оказывать соевый и пальмовый секторы, заключил он.



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