Производство риса и гречки выросло до рекордных показателей

В январе-октябре 2023 года производства круп в России составило почти 1,48 млн тонн М. Стулов

В январе-октябре 2023 года производства круп в России составило почти 1,48 млн т против 1,43 млн т за аналогичный период прошлого года. Об этом «Агроинвестору» рассказала заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. В частности, выпуск риса составил 475 тыс. т против 450 тыс. т, гречки — 436 тыс. т против 409 тыс. т. В то же время производство пшена снизилось с 86 тыс. т до 83 тыс. т, объем выпуска прочих круп за 10 месяцев составил 491 тыс. т против 494 тыс. т. По словам эксперта, насыщенность рынка крупами в сезоне-2023/24 высокая в связи с ростом производства, выработка риса и гречки — рекордная.



Глазунова отметила, что в 2023 году посевы гречихи стали самыми высокими с 2017 года. Урожайность по ходу уборки также складывалась на более высоком уровне, чем в прошлом году. В итоге валовой сбор также может оказаться самым высоким с 2017 года. Тем не менее, есть проблемы с качеством урожая в ряде регионов, в первую очередь в Алтайском крае — крупнейшем производителе данной агрокультуры, отметила эксперт.



По ее мнению, к ухудшению качества привели засушливые условия в начале периода вегетации и цветения; затяжные дожди после окончания созревания и в начале-середине уборки; выпадение снега в октябре-ноябре, когда много гречихи еще оставалось в полях. «Таким образом, часть гречихи в Сибири имеет повышенную влажность, что влечет за собой как потери урожая, так и дополнительные затраты на ее сушку. В большинстве других регионов-производителей, в том числе в Центральном Черноземье, зерно гречихи в целом имеет хорошие качественные характеристики», — рассказала эксперт.



По словам Глазуновой, валовой сбор риса в текущем году также ожидается заметно выше, чем в 2022 году. Это произойдет как за счет расширения посевов, так и более высокой урожайности. Посевные площади проса в этом году выросли по сравнению с предыдущими двумя годами. Урожайность прогнозируется на весьма высоком уровне в связи с благоприятными погодными условиями в основных зонах производства, продолжает она. В итоге валовой сбор может увеличиться по сравнению с 2021—2022 годами.



Цены на многие крупы в последнее время снижаются на фоне просадки цен на соответствующие агрокультуры, а также растущего предложения. Так, стоимость гречки к 30 ноября составляла 42,1 тыс. руб./т, тогда как в сентябре она достигала 47,3 тыс. руб./т. Стоимость пшена снизилась с 34,1 тыс. руб./т до 31 тыс. руб./т, цена на рис ГОСТ не изменилась — 82,9 тыс. руб./т, хотя он заметно подешевел по сравнению с пиковым значением текущего крупяного сезона, — 84,6 тыс. руб./т во второй декаде октября, заключила Глазунова.



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