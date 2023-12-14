Минсельхоз сообщил о росте производства сахара

Цена на сахар в России остается одной из самых низких в мире Pixabay

За 10 месяцев этого года производство сахара в России выросло на 14,6% до 4,19 млн т, пишут «Известия» со ссылкой на Минсельхоз. По информации агроведомства, за отчетный период существенно увеличилось и производство сахарной свеклы — на 4 млн т до 51,7 млн т. По прогнозу Союза сахаропроизводителей России, в этом сезоне прогнозируется второй в истории показатель выпуска сахара, объемы будут достаточны и для закрытия потребностей России, и для экспорта в ЕАЭС и СНГ.



Традиционно в октябре-декабре объем предложения свекловичного сахара на внутреннем рынке превышает спрос, что отражается на ценах. Так, за последний месяц отпускная цена снизились на 1,8%. Тенденция сохранилась и в начале декабря. При этом цена на сахар в России остается одной из самых низких в мире, подчеркивает Союзроссахар. По данным объединения, этот фактор обеспечивает спрос на него в том числе со стороны промышленных потребителей. Кроме того, доступные цены на сахар позволяют повысить конкурентоспособность производства сахаросодержащих продуктов в России.



На прошлой неделе Минсельхоз сообщал о снижении цен на сахар на 2%. По данным Росстата на 11 декабря, сахар по сравнению с концом ноября этого года подешевел на 1,66%, однако относительно декабря 2022-го цена выросла на 12,25%.

По состоянию на 4 декабря выработка сахара из сахарной свеклы составляла почти 5 млн т, что на 8,8% больше, чем в прошлом году, говорил «Интерфаксу» ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов. По его данным, к этому сроку из 37,8 млн т заготовленной сахарной свеклы было переработано почти 35 млн. Причем с середины сентября до середины ноября выработка сахара была пиковой — 45-55 тыс. т в сутки, что позволило увеличить запасы.



Сбор сахарной свеклы к 8 декабря составлял 51,7 млн т против 47,4 млн т на аналогичную дату прошлого года. По словам Иванова, при текущей урожайности (493,4 ц/га, на 18 ц/га больше, чем годом ранее) ожидается валовый сбор 52,5 млн т против 48,9 млн т в прошлом году. На 8 декабря сахарная свекла была убрана с 98,4% площадей, 75% из оставшихся площадей находится на юге, поэтому уборку там можно продолжить.



По оценкам эксперта, в этом сезоне производство сахара в России может увеличиться до 6,8 млн т с 6,2 млн т годом ранее. Потребление сахара в стране оценивается в 5,8 млн т в год. При этом, по словам Иванова, с осени заметно активизировался экспорт сахара, прежде всего по железной дороге. Это позволит уже в ближайшие месяцы разрешить проблему перепроизводства и избыточных запасов.



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