«СовЭкон» повысил прогноз урожая пшеницы

Хорошие виды на урожай могут начать оказывать давление на мировые цены к концу первого квартала flickr.com

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз валового сбора пшеницы в России в 2024 году на 0,9 млн т до 92,2 млн т. Оценка была пересмотрена на фоне благоприятных погодных условий для развития озимых, говорится в сообщении центра. Урожай пшеницы ожидается на уровне 2023 года, когда, по предварительным данным Росстата, он составил 92,8 млн т. В целом производство зерна в прошлом году статведомство оценило на уровне 142,6 млн т, Минсельхоз уточнял, что с учетом новых территорий было намолочено 147 млн т.



Хорошим видам на урожай в этом году способствует благоприятная для озимой пшеницы погода, отметили аналитики «СовЭкона». С начала месяца в основных регионах выращивания озимых выпало в два раза больше нормы осадков, глубина снежного покрова доходила до 10 см на Юге, до 30 см в Центре и до 50 см в Поволжье. «Благодаря обильному снежному покрову первое серьезное похолодание в сезоне прошло без серьезных последствий для озимых, — считает «СовЭкон». — Температура почвы на глубине узла кущения озимых оставалась выше критической во всех основных регионах, даже когда температура воздуха опускалась до -30 °C».



Во второй половине января погодные модели предсказывают температуру на 2-4 °C выше нормы, в большинстве регионов ожидается 20-25 мм осадков. «На этом фоне перспективы нового российского урожая остаются хорошими, — резюмируют аналитики. — В случае отсутствия погодных аномалий, хорошие виды на российский урожай могут начать оказывать давление на мировые цены к концу первого квартала текущего года».



По данным Минсельхоза, площадь сева озимых под урожай 2024 года составила 20 млн га, что на 1 млн га больше, чем годом ранее. «Перед уходом в зиму в хорошем и удовлетворительном состоянии находилось 96% посевов, что на уровне прошлого года», — отметил накануне глава ведомства Дмитрий Патрушев на очередном заседании оперативного штаба. Состояние посевов озимых зерновых культур под урожай этого года преимущественно удовлетворительное и хорошее, только в отдельных районах Алтайского края есть риски для сельхозкультур из-за низкого снежного покрова, говорится в агрометеорологическом бюллетене Гидрометцентра. По его прогнозам, в целом по России до конца января агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых будут в основном удовлетворительными.



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