В 2023 году доля импортной соли выросла почти до 34%

Рост импорта связан с трудностями в поставке вагонов для отгрузки отечественной продукции, а также с политикой ритейлеров Pixabay

«Руспродсоюз» готовит предложения по квотированию отечественной соли в розничной торговле в рамках законопроекта «Единая Россия» и инициативы Минпромторга о российской полке, сообщила ассоциация. Там отметили, что доля импортной соли на российском рынке по итогам 2023 года увеличилась с 31,1% до 33,6%. Сейчас соль поставляется в Россию из Казахстана, Турции, Белоруссии, Азербайджана и Ирана. Основными поставщиками различных видов соли являются Белоруссия и Казахстан.



Рост импорта связан с трудностями в поставке вагонов для отгрузки отечественной продукции, а также с политикой розничной торговли, считает ассоциация. Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов отметил, что срок доставки порожних вагонов на заводы увеличился с трех-пяти суток до 15-17 суток, что в определенные периоды 2023 года приводило к уменьшению объемов отгрузки готовой продукции почти в два раза.



Вторым фактором, влияющим на рост импорта, являются предпочтения торговых сетей, которые предпочитают зарубежную соль или продукцию компаний-перефасовщиков импортной соли перед продукцией российских добывающих предприятий. «Однако у отечественных производителей соли достаточно мощностей для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и наращивания экспорта в другие страны. В условиях острой конкуренции между отечественными и иностранными участниками рынка отраслевой союз призывает торговых операторов обратить внимание на российскую продукцию», — подчеркнули в ассоциации.



22 января «Руспродсоюз» сообщал, что в 2023 году объем производства пищевой соли в России составил 848,6 тыс. т, что на 10,5% больше, чем в 2022-м (768 тыс. т). Рост объемов производства соли привел к усилению конкуренции в отрасли по сравнению с 2022 годом. Сейчас в России действуют пять производителей пищевой соли («Руссоль», «Тыретьсоль», «Каустик», «Варница», «Киреевский солепромысел» и ПК «Галит»), готовых увеличить производство на 43%.



Зампред правления «Руспродсоюза» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что снижение импорта соли будет зависеть от решения проблем с вагонами и от желания торговых сетей закупать российскую продукцию. По его словам, сейчас средняя стоимость килограмм соли в рознице составляет 18,98 руб., годом ранее соль стоила 18,62 руб./кг. Благодаря острой конкуренции цены на соль в России за последний год почти не изменились. «Для сохранения своих долей на рынке производители вынуждены были удерживать цены за счет своей маржинальности. В результате средний рост цен оказался намного ниже инфляции и роста издержек производителей», — ранее говорил Леонов.



По его словам, российская соль поставляется в Китай, Монголию, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузию. Текущие объемы выпуска позволяют не только полностью покрыть потребности внутреннего рынка, но и нарастить экспорт в дружественные страны. Ключевые месторождения соли в России расположены в Оренбургской, Иркутской, Тульской, Астраханской областях, в Пермском крае и Крыму.



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