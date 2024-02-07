Эквадор просит снять ограничения на поставки бананов в Россию

Эквадор — основной поставщик бананов в Россию Pixabay

Эквадор предоставил России техническое обоснование для пересмотра ограничений на импорт бананов, заявила в интервью телеканалу Ecuavisa министр внешней торговли Эквадора Сонсолес. По ее словам, правительство стремится решить вопрос с технической точки зрения, и уверено в возможности опровергнуть любые аргументы против экспорта бананов. Она также отметила, что необходимые документы были переданы российской стороне.



Однако пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что ведомство не получало документов от компетентного ведомства Эквадора по данной ситуации. Ранее Россельхознадзор выразил беспокойство по поводу поставок небезопасных бананов из Эквадора в Россию (в эквадорских бананах регулярно обнаруживается карантинный объект — многоядная муха-горбатка) и попросил приостановить сертификацию для пяти экспортеров, нарушавших требования.



Введенные ограничения на поставку бананов из Эквадора могут привести к росту цен, считает гендиректор агентства Fruitnews Ирина Козий. По ее мнению, сначала можно ожидать «панического всплеска цен», позже ситуация стабилизируется на более приемлемом уровне, однако он все равно будет выше текущего. «Если будут вводиться ограничения и на других поставщиков, например, на всю эквадорскую продукцию, то ситуация может ухудшиться, а рост цен — оказаться более значительным», — допускает она.



По оценке Козий, увеличения стоимости бананов можно ожидать через 3-6 недель, поскольку продукция, на которую сертификаты уже были выписаны, благополучно дойдет до России. Эксперт также отметила, что уже введенные контрсанкции обходятся российским потребителям примерно в 20-25% от стоимости фруктов.



Заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сказал «Агроинвестору», что за 11 месяцев 2023 года импорт бананов в Россию превысил 1,306 млн т. При этом ключевые поставки (более 1,302 млн т) пришлись на Эквадор. Бананы в Россию также импортируются из других стран, отметил Леонов. «В случае негативного варианта развития событий с Эквадором, нарастить поставки бананов в Россию можно будет из других стран, таких как Гватемала, Филиппины, Вьетнам, Колумбия, Коста-Рика и других», — перечисляет он.



По состоянию на 7 февраля средние цены на бананы в России составили 156,2 руб./кг, неделей ранее бананы стоили 154,6 руб./кг, год назад — 107,2 руб./кг, привел данные Леонов. По его словам, динамика цен на бананы всегда зависит от баланса спроса и предложения, курсовой динамики, стоимости логистики. Основной причиной подорожания фруктов в конце 2023 года он назвал ослабление курса рубля относительно иностранных валют. «Стоимость бананов, как и других фруктов, которые Россия завозит из других стран, привязана к курсу мировых валют. Валютный скачок привел как к увеличению закупочной цены от поставщиков, так и к подорожанию логистики, на которую приходится существенная доля себестоимости», — заключил Леонов.



Накануне Россельхознадзор сообщал, что в январе 2024 года Индия отправила в Россию первую партию бананов и планирует увеличивать объемы экспорта. «Результатом совместной работы стала отправка первой партии бананов из Индии в Россию в январе 2024 года, следующая поставка запланирована до конца февраля текущего года. Далее объемы экспорта индийских бананов на российский рынок будут увеличиваться», — говорилось в сообщении. Работа над доступом индийских фруктов на российский рынок ведется уже несколько лет.



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