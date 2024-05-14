Госдума утвердила Оксану Лут на должность главы Минсельхоза

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Госдума на пленарном заседании утвердила первого замминистра сельского хозяйства Оксану Лут на должность главы Минсельхоза. В ходе обсуждения ее кандидатуры председатель Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин отметил, что Оксана Лут — системный и профессиональный человек, много лет работающий в Минсельхозе. По словам депутата, именно ей удалось создать программу комплексного развития сельских территорий. Кандидатуру Лут на пост министра сельского хозяйства 11 мая предложил премьер-министр Михаил Мишустин.



В ходе выступления в Госдуме Лут отметила, что в 2024 году ожидается увеличение производства в сельском хозяйстве, рыболовном комплексе и перерабатывающей промышленности. АПК в последние годы достиг значительных результатов: полученные урожаи и объемы животноводческой продукции позволяют ежегодно удовлетворять внутренние потребности страны. «Большинство показателей доктрины продовольственной безопасности уже выполнены благодаря этому. По другим направлениям наша самообеспеченность планомерно растет», — добавила она.



Что касается планов на 2024 год, то министерство ставит перед собой задачу сохранить достигнутые результаты и продолжить увеличивать производство, подчеркнула Лут. «В целом, текущая ситуация по всем подотраслям позволяет нам рассчитывать на это. Несмотря на сложные погодные условия, новый урожай, безусловно, обеспечит выполнение ориентиров продовольственной безопасности», — сказала она.



Оксана Лут родилась 25 февраля 1979 года в Москве. В 2001 году окончила Финансовую академию при правительстве РФ. В 1999−2000 годах занимала различные должности в банковских организациях.



В 2000−2003 годах — экономист отдела кредитных и перспективных продуктов исполнительного секретариата рабочих органов банка, старший экономист отдела развития кредитного бизнеса дочерних банков управления кредитования регионального бизнеса ОАО «Альфа-Банк».



В 2003−2010 годах работала на руководящих должностях в ОАО «Банк ВТБ».



В 2010 году — начальник управления департамента инвестиционных программ, начальник службы непрофильных активов департамента инвестиционных проектов ГК «Ростехнологии».



В 2010−2018 годах — директор департамента организации работы с клиентами, директор департамента развития корпоративного бизнеса, директор департамента крупного бизнеса, зампред правления АО «Россельхозбанк».



В 2018 году Оксана Лут пришла в Минсельхоз на пост замминистра вместе с предыдущим руководителем ведомства Дмитрием Патрушевым. В 2021 году Лут стала первым заместителем министра сельского хозяйства.

В своем выступлении Лут также сообщила, что в результате заморозков в этом году в ряде регионов возникла необходимость пересева сельскохозяйственных культур на площади 500 тыс. га. По ее словам, имеющихся семян достаточно для пересева. В случае нехватки финансирования на восстановление посевов, министерство готово искать дополнительные средства. Кроме заморозков возникает угроза засухи на юге страны, что дополнительно усложняет ситуацию. Министерство будет внимательно следить за действиями страховых компаний, чтобы все пострадавшие сельхозпроизводители получили своевременное возмещение ущерба, заверила Лут.



Также Лут заявила, что Минсельхоз намерен уделить особое внимание поддержке отечественной селекции и семеноводства, переориентировав меры господдержки на российские разработки в этом секторе. Лут также отметила улучшение условий труда и рост заработной платы в агропромышленном комплексе. Она также обратила внимание на активное вовлечение бизнеса в вопросы подготовки кадров и предложила меры поддержки занятости, включая компенсацию расходов на обучение и практику.



Кроме того, по словам Лут, Минсельхоз рассматривает возможность ограничения импорта цветов из недружественных стран. Пошлина на импорт цветов из недружественных стран составляет 5%, но не менее 0,3 евро/кг. В марте один из депутатов комитета Госдумы по аграрным вопросам предложил создать рабочую группу для разработки мер поддержки отечественных цветоводов путем ограничения ввоза цветов, так как доля импортных цветов на российском рынке составляет 82%.



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