У России есть потенциал увеличения экспорта сена и люцерны

Основными импортерами люцерны являются страны Персидского залива flickr.com

У России есть потенциал стать важным игроком на мировом рынке сена и люцерны, однако на данный момент объем экспорта остается незначительным из-за нехватки заводов, оборудованных специализированными устройствами. Об этом поле.рф рассказал гендиректор Ассоциации производителей-экспортеров сена и кормов (АПЭСК) Сергей Гонтарь.



Прогнозируется, что к 2027 году общий спрос на сено в мире достигнет 32,59 млн т против 12 млн т в 2024-м. Исследовательская компания Market Research Future предполагает, что к 2030 году объем рынка люцерны может превысить $42 млрд. Гонтарь отметил, что Россия, будучи новичком на этом рынке, обладает значительным потенциалом. Несмотря на то, что первые поставки гранул из люцерны были сделаны только в 2021 году в некоторые страны, строительство новых заводов позволит России выйти на новый уровень к 2025-2026 годам. Он подчеркнул, что основными импортерами люцерны являются страны Персидского залива, которые не имеют достаточной кормовой базы и стремятся развивать животноводство, а также Китай, Япония, Корея и ряд европейских стран.



Гонтарь также отметил, что сейчас экспортные поставки сена и люцерны ограничены из-за нехватки производственных мощностей. Для производства качественной люцерны или других кормовых трав необходимо высушить скошенную массу на специальном оборудовании и сжать под высоким давлением. Для строительства подобных предприятий требуются значительные инвестиции. Они должны быть оснащены специализированным оборудованием, которое разрабатывается в Испании и частично производится в России. Ассоциация работает над несколькими проектами, включая объекты в Тюменской и Новосибирской областях, где планируется установить оборудование в следующем году.



Эксперт отметил, что запуск этих заводов позволит успешно конкурировать с поставщиками сена из США, Испании, Канады, Австралии и Аргентины на китайском рынке. Китай ежегодно закупает до 2 млн т люцерны и имеет дополнительную потребность в таком же объеме. По оценкам АПЭСК, один из проектов, который включает завод по производству сена из люцерны с искусственной сушкой и 3 тыс. га посевных площадей, может приносить инвесторам более $12 млн экспортной выручки в год.



По данным Росстата, в 2023 году в России посевами люцерны было занято около 550 тыс га в нескольких регионах от Северо-Запада до Дальнего Востока. Центр «Агроэкспорт» прогнозировал увеличение спроса на закупку люцерны со стороны стран, испытывающих дефицит земельных и водных ресурсов для кормового производства, в частности государств Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Иордания) и Китая. По мнению аналитиков, Россия, обладающая обширными земельными ресурсами может удовлетворить растущий спрос. По прогнозам «Агроэкспорта», к 2030 году потенциал поставок российской люцерны оценивается в $50-60 млн (100-120 тыс. т).



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