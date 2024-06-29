Экспорт свинины в Китай в 2024 году может составить 70 тысяч тонн

В первом полугодии отгрузки в КНР составили 10 тысяч тонн SMARTMONEY

В 2024 году Россия может поставить в Китай 60-70 тыс. т свиноводческой продукции. Об этом в ходе годового собрания Национального союза свиноводов рассказал его гендиректор Юрий Ковалев. По его словам, сейчас поставки в республику только начинают приносить результаты — за первые шесть месяцев 2024-го отгружено около 10 тыс. т. Такие объемы Ковалев объяснил тем, что первые поставки начались только два-три месяца назад и ведутся всего тремя компаниями.



В целом за отчетный период экспорт продукции свиноводства составил 121,5 тыс. т (плюс 2%), а это значит, что весь дополнительный произведенный объем — 180 тыс. т в живом или 130 тыс. т в убойном весе — остался на внутреннем рынке. Они пошли на обеспечение роста потребления, которое в январе-июне увеличилось на 6%.



Экспорт в Беларусь в первом полугодии продолжил расти, хоть и меньшими темпами (+2%). При этом отгрузки во Вьетнам восстановился по результатам прошлого года, но продолжали стагнировать в январе-июне 2024-го, сократившись на 21%. По словам Ковалева, снижение связано с ростом поставок в Китай — это сейчас самый перспективный рынок. При этом экспорт является главным стимулом для развития отрасли, поэтому главный ее вызов на следующие 10 лет — войти в топ-5 мировых экспортеров свинины. Для этого объемы отгрузок нужно увеличить до 400 тыс. т, но это реалистичная задача с учетом рынка КНР, уверен Ковалев.



Общий экспорт продукции животного происхождения (включая готовые мясные продукты, корма для животных, мясокостную муку и др.) в 2023 году превысил 1 млн т стоимостью более $2 млрд.

В 2023 году экспорт продукции свиноводства вырос на 38% и достиг 240 тыс. т в убойном весе на сумму около $500 млн. Суммарный экспорт мяса вырос на 11% и составил 600 тыс. т или $1,4 млрд. Беларусь и Вьетнам обеспечивали тогда три четверти российского экспорта. «В этих странах мы достигли доминирующего положения на импортных рынках», — отметил Ковалев. По его словам, это большое достижение, но также оно говорит о том, что достичь еще большего прогресса на этих рынках будет сложно, поэтому только поставки в Китай могут дать новые перспективы в увеличении объемов экспорта.



Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в начале июня в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) говорил, что экспорт продукции свиноводства из России в Китай по итогам 2024 года может составить 100 тыс. т, возможности для этого есть. Минимальный прогноз вывоза — 15 тыс. т, добавил он. «Дальше зависит от того, как наши экспортеры будут активны, и какие цены будут в Китае. То есть 30 тыс. т реально, 50 тыс. т реально и 100 тыс. т реально. Это зависит от того, какой будет спрос, потому что наши возможности сегодня позволяют [поставлять такие объемы]», — сказал Данкверт. Президент агрохолдинга «Мираторг» (в марте компания первой отправила в Китай из Белгородской области партию свиных субпродуктов объемом 27 т), Виктор Линник в ходе ПМЭФ сказал, что до конца года агрохолдинг планирует поставить в Китай около 40 тыс. т свинины, а в 2025-м — 100 тыс. т.



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