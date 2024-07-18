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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Годовая инфляция немного замедлилась

Инфляционные ожидания населения продолжили расти

| Агроинвестор |

Основная причина высокой инфляции — сильный внутренний спрос
Основная причина высокой инфляции — сильный внутренний спрос

За период с 9 по 15 июля инфляция замедлилась до 0,11% после 0,27% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». С начала года по 15 июля цены выросли на 4,79%, год к году — на 9,21% против 9,25% на предыдущей неделе. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен за неделю снизились с 0,17% до 0,05%. С начала года продукты питания подорожали на 4,03%, в годовом выражении — на 9,82%.

Между тем, инфляционные ожидания населения на год в июле вернулись к уровню января (12,7%) и составили 12,4% после 11,9% в июне и 11,7% в мае, следует из последнего опроса «ИнФОМ» для Банка России. Оценка наблюдаемой инфляции за последние 12 месяцев снизилась с 14,4% до 14,2%. В том числе наблюдаемая инфляция среди тех, кто у кого есть сбережения, в июле уменьшилась с 12,5% до 12,1%, среди тех, кто не имеет накоплений, — выросла с 16% до 16,7%. О том, что у них есть сбережения, сказал 41% участников опроса, их нет у 56%, 3% респондентов затруднились ответить.

Согласно макроэкономическому опросу ЦБ, опубликованному 17 июля, прогноз инфляции на 2024 год повышен на 1 п.п. по сравнению с майским опросом, до 6,5%, на 2025 год — на 0,3 п.п., до 4,5%. Аналитики ожидают, что инфляция вернется к целевым 4% в 2026 году и далее останется на этом уровне. Также относительно майского опроса повышены ожидания аналитиков по средней ключевой ставке на всем горизонте — на 2024 год до 16,8% годовых (+0,9 п.п.), на 2025 — до 15% (+2,6 п.п.), на 2026 — до 10,6% (+1,2 п.п.).

Основная причина высокой инфляции — сильный внутренний спрос, который пока опережает возможности расширения производства, говорится в комментарии ЦБ по динамике потребительских цен по итогам июня (опубликован 16 июля). «По прогнозу Банка России, проводимая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Для снижения инфляции потребуется существенно более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в апреле», — предупредил регулятор.

В бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды» отмечается, что во втором квартале спрос продолжал расти темпами, превышающими текущие возможности экономики, при высокой экономической и кредитной активности. «Для возвращения инфляции к цели, а экономики — к сбалансированному росту требуется, чтобы денежно-кредитные условия (ДКУ) во втором полугодии были более жесткими, чем в первом полугодии, а также поддержание жестких ДКУ продолжительное время», — уверены аналитики ЦБ.

Риторика Банка России намекает на возможное более значительное повышение ключевой ставки для борьбы с инфляцией. На заседании 7 июня ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ее на уровне 16% годовых, следующее заседание намечено на 26 июля. Ранее финансовые аналитики прогнозировали, что ставка будет увеличена до 17-18%, однако теперь некоторые эксперты не исключают ее повышения до 20%.

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