Росстат: в России не осталось семей, которым не хватает денег на еду

Доля расходов на питание сократилась, при этом выросли расходы на отдых, содержание дома, отпуск и др. М. Стулов

По данным Росстата, в прошлом году в России не осталось домохозяйств, которым не хватает денег даже на еду. РИА «Новости» пишут, что это произошло впервые с 2004 года (более ранних данных в открытом доступе нет). При этом еще 20 лет назад денег на еду не хватало 4,4% семей, в 2022-м — 0,1%. Отчет основан на ответах самих россиян во время опросов. Согласно Росстату, число домохозяйств, которым денег хватает на еду, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги им затруднительно, в прошлом году составило 11,2% (12,9% годом ранее). Не могут позволить себе покупку товаров длительного пользования 48,7% домохозяйств (49,7%), автомобиль, квартиру, дачу не могут себе позволить 36,6% (34,6%). Достаточно средств на все, что считают нужным, только у 3,4% домохозяйств (2,7%).



Кроме того, по данным Росстата, доля расходов на домашнее питание от общих расходов сократились с 34,5% в 2022-м до 33,2% в 2023 году. При это выросли расходы на мебель, бытовую технику и содержание дома, здравоохранение, транспорт, отдых, образование, отпуск, кафе, рестораны и т. д. Располагаемый денежный доход на одного члена семьи в 2023 году увеличился в среднем до 35,39 тыс. руб. в месяц с 31,71 тыс. руб. в 2022-м, расходы на домашнее питание на одного члена семьи в прошлом году составили 8,92 тыс. руб. против 8,21 тыс. руб.



Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович обращает внимание на то, что в 2022-м на нехватку средств даже на еду жаловались только 0,1% домохозяйств, то есть сокращение нельзя назвать фундаментальным. Однако, продолжает он, качество жизни в любом случае улучшилось за счет повышения ее уровня — доходы населения увеличились. Так, в первом квартале 2024-го, по данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная зарплата составила 80,5 тыс. руб., по итогам прошлого года — 74,8 тыс. руб.



«Естественно, платежеспособность людей повысилась, и они могут покупать больше товаров и услуг. Но меня смущает, что в 2023 году только 3,4% домохозяйств могли себе позволить все. Не мало ли это? Но это диалектический вопрос: каждый оценивает свое положение субъективно, и здесь нет одного количественного критерия <...>. Однако, раз позитивные цифры даны, значит происходят и позитивные изменения, но делать фундаментальных заключений по субъективным мнениям я бы не брался», — прокомментировал «Агроинвестору» Остапкович, добавив, что в любом случае результаты прошлого года в плане доходов и уровня жизни позитивные. Впрочем, отметил он, когда одному человеку достаточно одной пары обуви, другому будет мало и нескольких объектов недвижимости.



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