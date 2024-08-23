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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В этом году в России ожидается рекордный урожай рапса

Он может превысить результат прошлого года на 800 тысяч тонн

| Агроинвестор |

На конъюнктуру внутреннего рынка в новом сезоне будут влиять высокие мировые цены на рапс и масло, а также экспортные ограничения
На конъюнктуру внутреннего рынка в новом сезоне будут влиять высокие мировые цены на рапс и масло, а также экспортные ограничения

Урожай рапса в России (без учета новых территорий) в 2024 году достигнет рекордных 5 млн т. Об этом в ходе форума «Зерно Сибири» сообщил гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко, пишет ТАСС. «В целом 5 млн т — это очередной рекорд по рапсу. Есть хорошие виды на масличный лен. Это не будет рекорд позапрошлого года, но где-то 1,6 млн т будет собрано в России», — сказал Петриченко. По его словам, в том числе в Сибирском федеральном округе будет собрано 2 млн т рапса, из них в Красноярском крае — порядка 500 тыс. т. Согласно данным Минсельхоза, урожай рапса в России в 2023 году составил 4,2 млн т.

() оценивает урожай рапса в этом году в 4,99 млн т. По словам гендиректора Дмитрия Рылько, несмотря на высокую вывозную пошлину на рапс, какие-то объемы все равно пойдут на экспорт. На конъюнктуру внутреннего рынка в новом сезоне будут влиять два противоположных фактора: с одной стороны — высокие мировые цены на рапс и рапсовое масло, с другой — регуляторные ограничения в России. «Поэтому стартовые цены нового сезона получаются довольно скромные, но они не радикально низкие», — прокомментировал «» Рылько. Он также добавил, что оценивает урожай масличного льна в этом году в 1,3 млн т: агрокультура в ряде регионов довольно сильно пострадала от неблагоприятных погодных условий. Аналитик OleoScope Лилия Варыгина ранее также говорила, что в этом году площадь сева рапса расширилась почти на треть (на 29,3%) — с 2,1 млн га до 2,73 млн га, и ожидается рекордный валовой сбор, который может составить до 5 млн т.

На этой неделе «» писал, что подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии одобрила введение пошлины на экспорт рапса в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Она будет действовать с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026-го. Это решение принято вместо действующего временного запрета на вывоз рапса.

Рылько тогда говорил, что в новом сезоне в Сибири возможен рекордный урожай, и в условиях дефицита там перерабатывающих мощностей из региона нужно будет вывозить еще больше рапса, в том числе на экспорт с очень высокой пошлиной. «Для отечественных переработчиков это хороший вариант, для производителей рапса — не очень», — добавлял он. По словам эксперта, в России достаточно мощностей для переработки рапса, но в регионе-лидере по его производству — Сибири — их пока не хватает. Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут обращал внимание на то, что при этом издержки на перевозку рапса из Сибири в другие регионы на переработку будут возложены на аграриев. 

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