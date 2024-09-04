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Терминальный комплекс Тамань начал модернизацию причалов

Скорость погрузки судов увеличится в 1,6 раза

| Агроинвестор |

Модернизация пристани — это первая часть стратегического плана по развитию терминала
Модернизация пристани — это первая часть стратегического плана по развитию терминала

Зерновой Терминальный комплекс Тамань (ЗТКТ, 50% принадлежит «Деметра-Холдингу») начал проект по масштабной модернизации причалов. Будет проведено углубление дна и построена вторая линия конвейеров, что увеличит количество отгружаемых на терминале судов на 60% − со 125 до 200 в год, сообщила пресс-служба «Деметра-Холдинга». Сейчас ведутся проектные изыскания по углублению дна у причалов № 3 и 4, что позволит увеличить максимальную осадку судов с 12,1 м до 13,1 м, а предельную грузоподъемность на причале № 3 — с 65 тыс. т до 110 тыс. т. Это даст возможность полностью загружать суда классом до New Panamax (дедвейт 120 тыс. т), сокращая расходы компаний-экспортеров.

Реализация проекта по строительству второй линии конвейеров увеличит среднюю скорость загрузки судов зерном с 1,1 тыс. т до 1,75 тыс. т в час. Дополнительно будет внедрен комплекс технических решений по усилению и защите эстакады от штормов.

Модернизация пристани — это первая часть стратегического плана по развитию терминала, которая значительно увеличит его возможности по отгрузке, отметил гендиректор ЗТКТ Сергей Гнатко. «Вторая часть — строительство железнодорожной инфраструктуры, которая обеспечит нас дополнительным объемом зерна из центральных и приволжских регионов России. Эти инвестиционные проекты увеличат годовую перевалку зерна на терминале с нынешних 5,5 млн т до 8 млн т в год», — оценил он.

В ноябре прошлого года «Росжелдор» и «Таманская железнодорожная компания» - совместное предприятие и ГК «» подписали Концессионное соглашение о создании железнодорожной инфраструктуры до морских терминалов на Таманском полуострове. Планируется, что к 2027 году к морским терминалам «Деметра-Холдинга» и «» в порту Тамань будет построена железнодорожная инфраструктура пропускной способностью до 7 млн т зерновых грузов, шрота и растительных масел в год.

ЗТКТ завершил прошлый сезон с историческим рекордом, перевалив 5,4 млн т зерна — на 23% больше показателя 2022/23 сельхозгода, когда объем перевалки составил 4,4 млн т. Количество отгруженных судов на терминале в прошедшем сезоне выросло на 27% — со 103 до 131, также на 13% увеличилась приемка с автотранспорта — со 153 тыс. до 173 тыс. автозерновозов. Кроме того, были обновлены максимальные показатели по суточной и месячной приемке — 752 и 18,6 тыс. автомашин соответственно.

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