В России дорожают кормовые добавки

Аналитики отмечают повышение цен и на некоторые аминокислоты, а также витамины КФХ Зубарева Н. В.

В России ускорился рост цен на большинство кормовых добавок, отмечают аналитики Feedlot. Так, за последнюю неделю метионин и валин подорожали на 14% (в долларовом выражении), треонин и аргинин — на 13%, лизин сульфат прибавил 4,5%, лизин гидрохлорид — 1,8%. При этом на некоторые аминокислоты цены снизились: подешевели триптофан (минус 5,1%) и изолейцин (4,4%), а бетаин потерял 0,5%. В рублевом выражении цены вели себя сходным образом за исключением бетаина — в рублях его стоимость, наоборот, выросла (+0,7%).



Аналитики Feedlot фиксируют удорожание и в сегменте кормовых витаминов. Так, в долларовом выражении витамин В4 подорожал на 37%, витамин А1000 — на 17%, причем за месяц его стоимость выросла уже на 206%. Цены на D3 стали выше на 16%, витамин Е50 прибавил 13%, витамин В1 — 11%. Снижение цен наблюдалось в отношении трех витаминов — биотина (-4,1%), В5 и В9. В рублевом выражении подешевели только биотин и В5. Стремительный рост цен в России — следствие мировых тенденций, ведь кормовые продукты дорожают уже продолжительное время, уточнила «Агроинвестору» гендиректор Feedlot Любовь Савкина.



В Китае рынок кормовых добавок стабилен, отмечают аналитики. «Производители аминокислот продолжают поставки в обычном режиме, потребители придерживаются рациональной стратегии на фоне умеренной торговой активности», — говорится в сообщении Feedlot. Согласно мониторингу компании, треонин из-за дефицита спотовых предложений торгуется по повышенным ценам, и поэтому покупатели ведут закупки по требованию, а трейдеры предпочитают не пополнять запасы. В сегменте метионина наблюдаются пессимистичные ожидания, спрос невысокий, что привело к ослаблению ценового тренда и снижению числа сделок. Рынок витаминов демонстрирует умеренный спрос, число сделок невелико, на большую часть позиций цены остаются стабильными.



Портал SoyaNews ранее сообщал, что средняя цена концентратов и кормовых смесей в России в августе составляла 26,6 тыс. руб./т — это на 22,3% меньше, чем месяцем ранее, но в 2,06 раза больше, чем в августе 2023-го. С начала года цена снизилась на 17,2%. При этом средняя цена комбикормов в августе составила 23,9 тыс. руб./т, согласно данным Росстата. Это на 1,1% больше, чем в предыдущем месяце, и на 11,1% дороже, чем в августе 2023-го. С начала 2024-го цена выросла на 6,2%. Это максимум с августа 2022 года.



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