В этом году производство минудобрений вырастет на 9%

Внутренний рынок полностью обеспечен минеральными удобрениями «Уралкалий»

Производство минеральных удобрений в этом году вырастет на 9%, примерно до 64 млн т, рассказал глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, пишет ТАСС. «Я надеюсь, что в 2025 году позитивная динамика сохранится, тем более мы видим, что объемы производства в России растут, заводы строятся», — добавил он.



Внутренний рынок полностью обеспечен минеральными удобрениями, и новые объемы могут пойти в дружественные страны, в частности, государства Латинской Америки, Африки. Также желание увеличить закупки есть у потребителей в Индии, которая за последние десять лет нарастила закупки российских минудобрений в шесть раз, отметил Гурьев. За девять месяцев этого года Россия поставила в Индию 3,4 млн т удобрений и довела свою долю на этом рынке до 28%. В прошлом году экспорт минудобрений в Индию достиг рекордных 5,4 млн т, тогда наша страна занимала 25% рынка, сравнил глава РАПУ. «Это связано и с хорошей ценовой конъюнктурой, и с высокими субсидиями со стороны индийского правительства», — пояснил он.



Рынок Индии остается очень интересным для российских производителей удобрений и одним из ключевых с точки зрения увеличения поставок. Объемы экспорта будут зависеть от ценовой конъюнктуры, а также потребностей индийских покупателей. «Но тем не менее потенциал по увеличению есть», — оценил Гурьев.



При этом в качестве временной меры удовлетворения спроса индийских потребителей в удобрениях на период ведения переговоров по вопросу создания зоны свободной торговли между ЕАЭС и Индией РАПУ считает целесообразным предоставление индийской стороне квот на беспошлинные поставки российских удобрений в рамках долгосрочных соглашений. Сейчас в Индии действует 5% ввозная пошлина на удобрения, что ограничивает возможности поставщиков и увеличивает стоимость для конечных потребителей.



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