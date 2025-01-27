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Видеозапись конференции «Агрохолдинги России — 2024»
Видеозапись конференции «Агрохолдинги России — 2024»

Россия рассчитывает увеличить экспорт в Китай нишевых сельхозкультур

Сейчас идут переговоры по сорго, просу и чечевице

| Агроинвестор |

С момента начала переговоров по какой-то культуре до получения разрешения на поставки проходит несколько лет
С момента начала переговоров по какой-то культуре до получения разрешения на поставки проходит несколько лет

Россия рассчитывает увеличить поставки в Китай нишевых сельхозкультур. В частности, сейчас российские специалисты работают с протоколом КНР по сорго, просу и чечевице, так же надеется на разрешение экспорта манной крупы и ржаной муки. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут рассказала на форуме «Развитие малого агробизнеса в России».

По ее словам, в круглосуточном режиме работает для того, чтобы аккредитовать для рынка Китая то, что пока туда не поставляется. Сейчас Россия в основном отгружает в страну рыбу и растительные масла, напомнила Лут. «Ниши им очень нравятся, и мы стараемся по максимуму договариваться с ними по нишевым культурам, где низкие фитосанитарные риски для них. Потому что тут тоже все зависит от нашего производства», — отметила глава агроведомства.

Так, в 2023 году Россия поставила на экспорт рекордный объем гороха, и Китай стал его крупнейшим импортером, закупив более 1 млн т. В 2024-м Россия собрала около 5,5 млн т зернобобовых культур, однако их качество оказалось невысоким из-за сложных погодных условий. «И у нас резко снизились продажи гороха в Китай, потому что им такой горох не нужен», — сказала Лут.

Тем не менее, Китай готов смотреть на наши зернобобовые, даже на нишевые, главное, чтобы продукция соответствовала их представлениям о качестве, добавила глава Минсельхоза. «Если мы хотим работать с Китаем, а это очень сложный партнер, то должны соответствовать его требованиям», — подчеркнула она. Однако с момента начала переговоров по какой-то культуре до получения разрешения на поставки проходит несколько лет, уточнила Лут.

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