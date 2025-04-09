«Горкунов» открыл первый в России тепличный комплекс для промышленного производства орхидей

После выхода на проектную мощность предприятие сможет заместить до 30% импорта орхидей «Горкунов»

Группа компаний «Горкунов» открыла первый в России роботизированный тепличный комплекс полного цикла для промышленного производства орхидей фаленопсис. Он работает на базе комбината компании «Ярославский» в поселке Дубки Ярославской области. Инвестиции в проект превысили 2 млрд руб. собственных средств, его мощность составит 3 млн орхидей в год при площади комбината в 8 га. Большая часть используемого в производстве оборудования — российского производства, а посадочный материал размножается в собственной лаборатории микроклонального размножения (в пробирке), благодаря чему компания не зависит от его поставок из-за рубежа, поскольку используемые гибриды — разработка группы. Ориентировочно, предприятие выйдет на окупаемость через три года.



В ходе открытия тепличного комплекса основатель и руководитель группы «Горкунов» Борис Горкунов отметил, что выращивание орхидеи — крайне сложный процесс: от синтеза клетки в лаборатории микроклонального размножения до зрелого цветка, готового к реализации, проходит около трех лет. «Это тяжелый и очень кропотливый труд», — добавил он. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, ежегодно в России продается 10 млн орхидей, следовательно, комплекс «Ярославский» сможет заместить порядка 30% импорта.



Горкунов видит значительные риски при производстве орхидеи, они связаны с длительностью производственного цикла. «Выращивание орхидеи от клеточного состояния до продажи длится практически три года. Что произойдет за эти три года?», — рассуждает он. По словам Горкунова, сейчас на российском рынке преобладает орхидея из ЕС, но она не может конкурировать с российской по цене. При этом китайские цветы в Россию практически не ввозятся из-за сложной логистики горшечных цветов, но именно продукция из КНР может быть главным конкурентом российской орхидеи.



Первые орхидеи производства ГК «Горкунов» поступят в продажу летом 2025 года. Они будут представлены в крупных федеральных розничных сетях и онлайн-магазинах, включая продуктовый ритейл, DIY-гипермаркеты, drogerie-магазины, маркетплейсы, а также фирменные точки продаж. Помимо внутреннего рынка, компания рассматривает перспективы экспорта. Уже налажено сотрудничество с торговыми сетями Беларуси, а в дальнейшем возможен выход на другие рынки СНГ.



По словам гендиректора компании «Технологии Роста» Тамары Решетниковой, производство орхидей фаленопсис в России есть — оно расположено в Бурятии, но его площадь составляет менее 1 га. «Исходя из того, что комплекс маленький, сбыт идет в той же местности», — добавляет она. По словам эксперта, некоторые тепличные комбинаты на Европейской части страны также задумывались о том, чтобы начать выращивать орхидеи, но до товарного производства никто так и не дошел. Соответственно, группа «Горкунов» будет пионером этого рынка на Европейской части страны. Так было и с горшечной розой Кордана, которую также производит группа.



«Если в настоящее время не было опыта именно по выращиванию фаленопсиса, то по горшечным цветам мы прекрасно видим, что во всех федеральных торговых сетях представлены горшечные розы и другие декоративные растения от “Горкунова”», — прокомментировала «Агроинвестору» Решетникова. По ее словам, сейчас практически вся орхидея фаленопсис на российском рынке — импорт, в основном из Нидерландов. Решетникова уверена, что группа преодолеет сложности, присущие выращиванию орхидей благодаря своему опыту в цветочном бизнесе, сбыт у компании также налажен, однако рынок потребует продвижения орхидей среди потребителя.



Группа компаний «Горкунов» — российский лидер в производстве овощной и цветочной продукции, объединяющий семь тепличных комбинатов на площади более 100 га. С 2017 года компания активно развивает цветочное направление, внедряя передовые технологии, включая роботизированные комплексы и микроклональное размножение, что позволило перейти на собственный посадочный материал. Среди достижений — производство горшечных роз Кордана, срезанных роз и декоративно-лиственных растений. Компания поставляет продукцию большинству крупнейших федеральных сетей розничной торговли.



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