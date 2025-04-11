Экспорт сахара в прошлом году стал вторым в истории

Основными рынками для российского сахара остаются страны СНГ В. Волков

В 2024 году Россия экспортировала около 1 млн т сахара — на 30% больше, чем в 2023-м, что стало вторым результат за всю историю страны, сообщил председатель Евразийской сахарной ассоциации Андрей Бодин на конференции «Рынок сахара стран СНГ 2025. Взгляд в будущее», пишет «Агроэксперт». По итогам этого года ожидается снижение поставок до 850 тыс. т, в том числе 590 тыс. т может быть отгружено во втором полугодии (во втором полугодии 2024 года было вывезено 495 тыс. т). «Учитывая конъюнктуру рынка второго полугодия, то есть возможное снижение цен на мировом рынке, мы чуть снизили прогноз по экспорту на уровне 850 тыс. т, — пояснил Бодин. — <…> Но потенциал у нас есть, и де-факто санировать рынок за счет организованного экспорта все возможности имеются».



В сезоне-2023/24, как и в календарном прошлом году, экспорт сахара также составил около 1 млн т, что в 2,4 раза больше, чем сезоном ранее, когда на внешние рынки было поставлено 415 тыс. т, сообщается в материалах федерального центра «Агроэкспорт». Основными рынками для российского сахара остаются страны СНГ. По данным «Агроэкспорта», в сезоне-2023/24 в топ-5 импортеров вошли Казахстан (391 тыс. т), Узбекистан (215 тыс. т), Таджикистан (96 тыс. т), Азербайджан (66 тыс. т) и Кыргызстан (57 тыс. т).



Также есть экспортный потенциал по сахару-сырцу. В 2023 году объем его производства составил всего 45 тыс. т, в 2024-м — вырос до 260 тыс. т. Согласно презентации Бодина, на которую ссылается «Агроэксперт», в этом году может быть выработано 550 тыс. т. Если в прошедшем сезоне сырец производили шесть заводов, то в следующем будет задействовано 19, сказал глава союза. В списке возможных потребителей — страны СНГ, их потребность в сахаре-сырце оценивается в 700 тыс. т. Преимущества российского сахара-сырца для ближайших соседей очевидны: качество, транспортная доступность, снижение затрат на хранение, возможность расчетов в национальных валютах, перечислил Бодин. Кроме того, это перспективы заключения долгосрочных контрактов и снижение зависимости от колебаний цен на мировом рынке.



Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов ранее говорил журналу поле.рф, что в сезоне-2024/25 Россия может поставить за рубеж более 900 тыс. т сахара при общем производстве свыше 6,3 млн т. Переработка сахарной свеклы урожая прошлого года завершилась 16 марта, до августа пять заводов в Центральном Черноземье будут перерабатывать мелассу и сироп. «С учетом высоких входящих запасов экспорт может быть весьма крупным, но с января он замедляется. В итоге получится не менее 900 тыс. тонн, а может и более», — сказал Иванов.



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