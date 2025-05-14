РСХБ: к 2028 году объем российского рынка биотехнологий достигнет 700 млрд рублей

Области применения биотехнологий в АПК за последние несколько лет значительно расширились Pixabay

По прогнозу Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ РСХБ), к 2028 году объем рынка биотехнологий превысит 4,2 млн т, или 700 млрд руб. в стоимостном выражении. При этом на отрасль сельского хозяйства приходится 26% российского рынка, что сейчас составляет 149 млрд руб., а к 2028-му доля может вырасти до 190 млрд руб., причем кумулятивный эффект для смежных отраслей может быть выше оценки, рассказали «Агроинвестору» в Россельхозбанке.



ЦОЭ РСХБ выделяет три ключевых направления развития биотехнологических методов в АПК в ближайшие три года: разработка и внедрение критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств; создание лекарственных средств для ветеринарного применения; использование биотехнологических методов для получения растений и животных с улучшенными и/или заданными свойствами.



«Области применения биотехнологий в АПК за последние несколько лет значительно расширились за счет снижения стоимости микробного синтеза в несколько раз, что в конечном итоге позволяет производителям снизить себестоимость продукции, — отмечают эксперты ЦОЭ РСХБ. — При этом повышается и эффективность производства за счет увеличения урожайности сортов и гибридов, применения биологизированных удобрений и уменьшения потерь при транспортировке и хранении продукции. При этом использование биологических препаратов позволяет аграриям уйти от использования химических аналогов и производить органическую продукцию».



Основными на российском рынке биотехнологий являются три группы продуктов: на основе биомассы микроорганизмов, культур клеток и их производных, микробных метаболитов и продуктов микробного синтеза и переработки биосырья, в том числе биокатализаторами. Биотехнологии, в частности, используются для получения пищевых ингредиентов, за счет которых продукты приобретают новые свойства, например, обогащение витаминами и микроэлементами, пребиотиками. Также с помощью микроорганизмов можно получить новые продукты питания: безлактозное молоко и сладкие белки, клеточное мясо, перечисляют эксперты ЦОЭ РСХБ.



С этого года начал действовать нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — часть масштабного плана правительства по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036-го. Национальный проект включает в себя пять федеральных проектов для решения задач в области селекции и генетики, развития биотехнологий, разработки ветеринарных препаратов и вакцин, обеспечения отрасли сельхозтехникой и оборудованием, а также кадрами. Кроме того, в середине апреля правительство сообщало, что завершает подготовку нового нацпроекта «Технологическое обеспечение биоэкономики». Он объединит передовые решения в сфере биотехнологий, возобновляемых биоресурсов, а также создания новых материалов. Нацпроект будет носить комплексный характер и формировать фундамент сразу для нескольких направлений, в их числе — химия, пищевая индустрия, энергетика, медицина, экология, сельское хозяйство.



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