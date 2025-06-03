Многие производители ягод оказались готовы к заморозкам

Сейчас на рынок со своей ягодой массово выходят хозяйства Юга России М. Стулов / Ведомости

В этом году ситуация с земляникой садовой (клубникой) в целом по России обстоит ощутимо лучше, чем в 2024-м, когда самые жесткие заморозки пришлись на первую декаду мая и совпали с периодом цветения большинства видов ягод, а температура в некоторых регионах опускалась до 9 градусов ниже нуля. «Уже на начало июня мы видим, что объемы поставок земляники местного производства больше, чем были в прошлом году. Сейчас на рынок со своей ягодой массово выходят хозяйства Юга России», — рассказала «Агроинвестору» гендиректор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.



Однако, по словам эксперта, сезон этой ягоды начался позднее, чем годом ранее из-за длинной холодной весны, тогда как в прошлом году она была значительно теплее и короче. Самый пик сезона сбора земляники садовой в южных регионах в открытом грунте в 2025 году придется на конец первой-начало второй декады июня, считает она. Соответственно, в этот период на ягоду будут самые низкие цены.



Ранее «РБК Кавказ» со ссылкой на Минсельхоз Ставропольского края сообщил, что в хозяйствах региона собрано около 7 т земляники садовой, тогда как за аналогичный период в прошлом году было получено 20 т. Причиной снижения урожая в ведомстве считают весенние заморозки. Всего в этом году на Ставрополье планируют собрать около 210 т садовой земляники. По данным FruitNews, урожай ягод в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах края в 2023 году составил 920 т, в 2024-м — 1060 т. Ирина Козий отмечает, что в Ставропольском крае критичных для земляники заморозков в этом году не было. «На Юге наиболее серьезная волна заморозков пришлась на начало апреля, при этом пострадал в основном урожай косточковых, сады которых в это время цвели», — уточняет она. По информации эксперта, сейчас Ставропольский край активно собирает урожай земляники садовой, и о серьезных потерях хозяйства региона не сообщали.



А вот урожай черешни, персиков, абрикосов на Юге будет значительно хуже, чем годом ранее, продолжает Козий. Причем одновременно заморозки в апреле пришли не только в Россию, но и в Турцию, Сербию, Молдову, откуда нам традиционно поставляется основной объем косточковых. «Среди всех основных стран-поставщиков хороший урожай косточковых ожидается только в Узбекистане, но продукция узбекских производителей очень востребована, скорее всего, ее будут в больших объемах поставлять в Европу, где тоже не очень хорошая ситуация с урожаем этих культур. А значит, косточковые в текущем сезоне будут ощутимо дороже, чем в прошлом», — прогнозирует Козий.



Среди ягодных культур не очень хорошей ожидается ситуация с голубикой, которая сильно пострадала от заморозков в конце мая. «Потери урожая голубики прогнозируются и в соседних странах. Но, опять же, в этом году речь не идет о катастрофических потерях, как это было в прошлом году. Сейчас некоторые хозяйства прогнозируют урожай на 20-30% меньше обычного», — уточняет эксперт. Она добавляет, что подобный размер потерь урожая является достаточно обычным на фоне меняющихся погодных условий, производители и участники рынка учитывают такую возможность в своих прогнозах.



«В целом, в этом сезоне многие ягодоводческие хозяйства уже оказались готовы к заморозкам. Прошлый год преподал очень жестокий урок, и многие производители ягод сейчас внедряют технологии защиты от заморозков, града, так как убытки, с которыми хозяйства столкнулись в прошлом году, оказались очень болезненными», — рассказывает Козий. Прогнозировать урожай ягод в текущем сезоне эксперт затрудняется. «Оценить его мы сможем, когда сезон закончится. Слишком много факторов могут влиять на урожай до конца сезона сбора ягод», — поясняет она.



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