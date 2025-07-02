Цены спроса на российскую пшеницу стабильны

По оценке Минсельхоза, урожайность пока выше прошлогодней Pixabay

Цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле на прошлой неделе оставались на уровне $226/т FOB, сообщил аналитический центр «Русагротранса». Цены на румынскую пшеницу снизились на $10, до $228/т, французская подешевела на $4,5, до $228/т, американская — на $22, до $215/т, аргентинская — на $4, до $232/т. Цены на австралийскую пшеницу выросли на $2, до $251/т.



Доля посевов пшеницы во Франции в хорошем и отличном состоянии на 23 июня стабилизировалось на уровне 68%, агрокультура убрана с 1% площади. Уборка пшеницы в США идет быстрее ожиданий рынка: на 29 июня там обмолотили 37% посевов против ожидаемых рынком 32% и в среднем за пять лет 42%. Однако состояние посевов немного ухудшилось — доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии снизилась с 49% до 48%, яровой — с 54% до 53%.



Преимущественно сухая погода на юге России в ближайшие две недели ускорит уборку урожая, однако высокие температуры (от +30 °С до +40 °С) во вторую неделю прогноза будут негативно отражаться на развитии кукурузы и подсолнечника, отмечают аналитики «Русагротранса». Обильные осадки, которые продолжаются в регионах Центра, Приволжья, Урала и Сибири благоприятно скажутся на потенциальной урожайности.



Урожайность первых обмолотов в регионах, которые приступили к уборочной кампании, заметно лучше прошлогодней, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин в ходе заседания президиума Российской академии наук, пишет «Агроэксперт». «Рассчитываем на Северный Кавказ, на Ставрополь, на Волгоград, на ряд регионов Центрального федерального округа, там ситуация с влагой была существенно лучше», — отметил он, добавив, что хороший урожай в одних регионах сможет компенсировать потери в других.



Цены на пшеницу нового урожая с 12,5% протеина в глубоководных портах составляют 15-15,2 тыс. руб./т без НДС — на 600 руб. больше, чем неделей ранее. Активность закупок пока невелика. Цены спроса на малой воде на новый урожай прибавили 100 руб. и составляют 13,5-13,7 тыс. руб./т. На Юге цены на пшеницу 4-го класса нового урожая составляют 13,2-13,7 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), цены на старый урожай в Поволжье — 13,6-14 тыс. руб./т, в Центре — 14,5-15 тыс. руб./т, в Сибири — 11,6-12 тыс. руб./т.



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