Экспорт пшеницы в июне снизился в четыре раза

За сезон-2024/25 поставки зерна на внешние рынки сократились почти на треть Pixabay

Россия в июне отгрузила на экспорт 1,12 млн т пшеницы — в четыре раза меньше, чем годом ранее, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза (РЗС). По предварительным данным, за сезон-2024/25 поставки всего зерна на внешние рынки сократились почти на треть относительно предыдущего сельхозгода, до 46,5 млн т, в том числе пшеницы — на 28%, до 41,5 млн т.



Квота на экспорт пшеницы в объеме 10,6 млн т, которая действовавшая с 15 февраля по 30 июня, выбрана на 83%, подсчитал союз: за этот период, по предварительным данным, было экспортировано 8,8 млн т. По квоте пшеница отгружалась в 38 стран. Максимальный объем — более 1,7 млн т — был поставлен в Египет. Далее по объему закупок идут Турция (1,13 млн т), Иран (802 тыс. т), Израиль (554 тыс. т) и Судан (539 тыс. т). Аналитическая компания «ПроЗерно» ранее оценивала, что экспортная квота может быть выбрана только на 75%.



В том числе в июне российскую пшеницу закупали 16 стран против 49 годом ранее, сравнивает РЗС. Крупнейшим покупателем стал Египет, хотя отгрузки туда снизились в 4,7 раза относительно июня прошлого года, до 254 тыс. т. Турция уменьшила закупки в 3,3 раза, до 137 тыс. т. Поставки в Алжир упали в 14 раз, до 33 тыс. т, в Бангладеш — в 2,8 раза, до 55 тыс. т. При этом экспорт в Израиль вырос на 44%, до 104 тыс. т, в Джибути — на 43,5%, до 69 тыс. т, в Шри-Ланку — почти в два раза, до 56,5 тыс. т.



По мнению директора аналитического департамента РЗС Елены Тюриной, к снижению отгрузок зерна в прошедшем сезоне кроме сокращения экспортного потенциала привел рост внутренних цен: в долларовом эквиваленте на 14% — со $172/т в начале сезона до $196/т в конце. При этом цена предложения российской пшеницы (FOB Новороссийск) была стабильна — $236 за тонну, отметила она. Вместе с тем, цены на европейскую пшеницу за сельхозгод снизились с $237 до $230 за тонну, американская пшеница подешевела с $224 до $217 за тонну. Среднегодовая цена европейской пшеницы составила $239, американской — $232, российской — $234 за тонну, привела данные Тюрина.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

