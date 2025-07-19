Цены на ягоды выросли на 15-20%

В этом году урожай ягод неплохой, хотя и хуже, чем в 2024-м Pixabay

В этом году ягоды подорожали в среднем на 15-20%, рассказала «Агроинвестору» гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова. Причины — снижение урожая как внутри страны, так и у ближайших стран-экспортеров, а также рост стоимости рабочей силы. Хотя в целом, по крайней мере в Центральной России, в розничной торговле ягод вполне достаточно, подчеркивает эксперт. «Ни о каком дефиците речи не идет. Хотя цены и выросли», — отмечает она. При этом спрос на ягоды остается стабильным — повышение цен его не снизило, добавляет Решетникова.



В целом, в этом году урожай ягод неплохой, хотя и хуже, чем в 2024-м, уточняет эксперт. В отдельных районах Юга, например, он снизился из-за апрельских заморозков. В первую очередь, пострадали мягкие ягоды — клубника и малина. «Смородина, крыжовник, голубика, которые обычно выращивают в более северных регионах России, а также облепиха, основное производство которой сосредоточено в Алтайском крае и на Дальнем Востоке, не пострадали», — говорит Решетникова.



Урожай ягод в других странах, которые являются традиционными поставщиками в Россию — в основном в Узбекистане и Турции, — в этом году тоже оказался ниже, чем в прошлом, причем не только ягод, но и косточковых плодов. Импорт всей этой продукции в Россию снизился. «Ягоды, которые выращиваются в открытом грунте, однозначно зависят от климата. И поэтому здесь мало, чем можно изменить ситуацию с урожаем, — подчеркивает Решетникова. — Можно устанавливать укрытия от заморозков и града, но это сразу резко повысит себестоимость производства».



Еще одна проблема, с которой сталкиваются производители ягод, особенно мягких — сложности с трудовыми ресурсами для сбора. «Сбор ягод, особенно мягких, идет исключительно ручным способом. В основном в России ягоды собирают мигранты из Узбекистана, так как они хорошо умеют это делать, — поясняет Решетникова. — А ужесточения требований к мигрантам существенно сказывается на количестве трудовых ресурсов, что тоже влияет на стоимость ягод и в опте, и в рознице, ведь часть ягод из-за нехватки рабочих рук хозяйства могут просто не успеть собрать из-за дефицита кадров». У мягкой ягоды, обращает внимание глава «Технологий Роста», короткий срок сбора и реализации, в отличие от крыжовника или смородины. Клубнику и малину нужно собирать не только очень быстро, но и очень аккуратно.



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