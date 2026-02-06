С начала года Россия поставила на Филиппины 370 тонн свинины

Рынок Филиппин был открыт для российской свинины в конце прошлого года М. Стулов / Ведомости

С начала года Россия отправила на Филиппины более 370 т свинины на сумму свыше $930 тыс., сообщил федеральный центр «Агроэкспорт». По предварительным оценкам экспертов, в конце декабря наша страна отгрузила туда около 20 т свинины почти на $60 тыс. В январе поставки продолжились. Сейчас право поставлять эту продукцию на Филиппины есть у семи российских предприятий.



В конце декабря прошлого года Россельхознадзор сообщил, что Департамент сельского хозяйства Филиппин официально признал российскую систему регионализации по африканской чуме свиней (АЧС), писал «Агроинвестор». Это решение отменило введенные ранее ограничения на ввоз свиней и продуктов свиноводства из России. Ведомство отмечало, что снятие запрета открывает значительные перспективы для российских производителей свинины, учитывая высокую емкость филиппинского рынка и растущий спрос на качественную мясную продукцию. Сейчас право поставлять эту продукцию на Филиппины есть у семи российских предприятий.



В частности, экспорт свинины на Филиппины начал «Мираторг». «Отгрузили первую партию замороженной свинины объемом 650 т, она успешно прошла все таможенные процедуры. Теперь, думаю, экспорт начнет быстро развиваться, уровень зарегулированности филиппинского рынка не такой высокий, как, например, в Китае, — рассказал в интервью «Интерфаксу» президент холдинга Виктор Линник. — На нем требования к качеству и безопасности тоже высокие, но, по ощущениям, мы выйдем на значительные объемы. Да и сами филиппинские импортеры с большим воодушевлением восприняли открытие своего рынка для российской продукции».



Филиппины — это огромный рынок, страна ежегодно ввозит порядка 700-800 тыс. т только мяса свиней, субпродукты она не импортирует, ранее говорил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Если Россия сможет завоевать хотя бы 10% рынка Филиппин, то у нашей страны появится еще один крупный покупатель свинины, оценивал он.



