разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

С начала года Россия поставила на Филиппины 370 тонн свинины

Сейчас право на экспорт есть у семи компаний

| Агроинвестор |

Рынок Филиппин был открыт для российской свинины в конце прошлого года
Рынок Филиппин был открыт для российской свинины в конце прошлого года

С начала года Россия отправила на Филиппины более 370 т свинины на сумму свыше $930 тыс., сообщил федеральный центр «Агроэкспорт». По предварительным оценкам экспертов, в конце декабря наша страна отгрузила туда около 20 т свинины почти на $60 тыс. В январе поставки продолжились. Сейчас право поставлять эту продукцию на Филиппины есть у семи российских предприятий.

В конце декабря прошлого года сообщил, что Департамент сельского хозяйства Филиппин официально признал российскую систему регионализации по африканской чуме свиней (АЧС), писал «». Это решение отменило введенные ранее ограничения на ввоз свиней и продуктов свиноводства из России. Ведомство отмечало, что снятие запрета открывает значительные перспективы для российских производителей свинины, учитывая высокую емкость филиппинского рынка и растущий спрос на качественную мясную продукцию. Сейчас право поставлять эту продукцию на Филиппины есть у семи российских предприятий.

В частности, экспорт свинины на Филиппины начал «». «Отгрузили первую партию замороженной свинины объемом 650 т, она успешно прошла все таможенные процедуры. Теперь, думаю, экспорт начнет быстро развиваться, уровень зарегулированности филиппинского рынка не такой высокий, как, например, в Китае, — рассказал в интервью «Интерфаксу» президент холдинга Виктор Линник. — На нем требования к качеству и безопасности тоже высокие, но, по ощущениям, мы выйдем на значительные объемы. Да и сами филиппинские импортеры с большим воодушевлением восприняли открытие своего рынка для российской продукции».

Филиппины — это огромный рынок, страна ежегодно ввозит порядка 700-800 тыс. т только мяса свиней, субпродукты она не импортирует, ранее говорил гендиректор Юрий Ковалев. Если Россия сможет завоевать хотя бы 10% рынка Филиппин, то у нашей страны появится еще один крупный покупатель свинины, оценивал он.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №01, январь 2026

Журнал

«Агроинвестор» №01, январь 2026
Поворотный нацпроект. 20 лет назад началась системная господдержка АПК

«Агроинвестор»

Поворотный нацпроект. 20 лет назад началась системная господдержка АПК
Драйверы и антидрайверы рыбной экспансии. Какое место может занять Россия на растущем мировом рынке

«Агроинвестор»

Драйверы и антидрайверы рыбной экспансии. Какое место может занять Россия на растущем мировом рынке