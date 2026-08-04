Экспорт зерна в июле сократился почти на 38%

Дисконт в цене на российскую пшеницу по отношению к европейской находится на очень хорошем для конъюнктуры рынка уровне Pixabay

В июле Россия поставила на экспорт 1,8 млн т пшеницы — на 17,7% меньше, чем годом ранее, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза. Отгрузки кукурузы упали с 521,4 тыс. т до 146,3 тыс. т, ячменя — с 567 тыс. т до 101,4 тыс. т. В целом на экспорт было поставлено чуть более 2 млн т зерна против почти 3,25 млн т в июле прошлого года (минус 37,6%). Средние ежедневные отгрузки составили 65,4 тыс. т против 104,8 тыс. т год назад, в том числе пшеницы —. 57,4 тыс. т (69,7 тыс. т). Основным фактором снижения вывоза стала напряженная ситуация в Азово-Черноморском регионе, пояснила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина.



Несмотря на общее сокращение отгрузок, поставки в страны Африки увеличились, отметила эксперт. Например, в Кению, которая стала второй в рейтинге импортеров российской пшеницы по итогам июля, экспорт вырос почти в 1,8 раза, до 194,5 тыс. т, в Судан, замыкающий топ-3, — на 31%, до 177 тыс. т. В целом в первый месяц сезона-2026/27 российская пшеница экспортировалась в 23 страны, в июле прошлого года — в 27. Крупнейшим покупателем стал Египет, но поставки туда упали на 31,7%, до 344 тыс. т.



Кукуруза традиционно шла в Иран и Турцию, куда было отправлено 119,4 тыс. т, что в 2,3 раза меньше прошлогоднего, и 27 тыс. т (в 8,4 раза меньше) соответственно. Отгрузки ячменя в Иран снизились в 6,2 раза, до 39,6 тыс. т, в Ливию — в 1,8 раза, до 25 тыс. т, в ОАЭ — в 2,7 раза, до 25 тыс. т. В июле зерно поставляли на экспорт 20 компаний, год назад — 36. Отгрузки шли через 21 порт против 38 в июле прошлого года.



При этом Тюрина отметила хорошую ценовую конкурентоспособность российской пшеницы на мировом рынке. «По состоянию на 1 августа, дисконт в цене на российскую пшеницу по отношению к европейской находится на очень хорошем для конъюнктуры рынка уровне — $35 за тонну, — сравнила она. — В прошлом сезоне в этот период дисконта не было, более того, российская пшеница была дороже европейской на $9 за тонну». Однако в этом году при заключении экспортных контрактов на первый план выходят геополитические факторы. Это может стать причиной сокращения экспорта в целом по сезону, допустила она.



Ранее Российский союз экспортеров и производителей зерна предупредил, что из-за атак на суда и портовую инфраструктуру дефицит поставок пшеницы из России в другие страны в этом сезоне может составить 30-35 млн т, или около 15% от общего объема мировой торговли агрокультурой. Систематические атаки, начавшиеся в июле, могут привести к «полной блокировке экспортных коридоров в Черноморском бассейне», при этом покрыть снижение поставок за счет увеличения отгрузок из других стран не удастся, физический дефицит зерна на мировом рынке спровоцирует затяжной глобальный кризис. Минтранс сообщил, что организовал работу специального штаба для координации перевозок в Азово-Черноморском бассейне.



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