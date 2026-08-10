Снижение вылова лососевых грозит банкротствами и требует пересмотра формулы платы за участки

Критический спад подходов лососевых фиксируется почти во всех промысловых зонах Дальнего Востока А. Орлов / Ведомости

Крайне низкий заход лососевых к берегам дальневосточных регионов в этом году может стать причиной масштабных изменений в местной рыбопромышленной отрасли. Промысловики называют ситуацию катастрофической: вылов оказался в два раза ниже прогнозов, уровень которых был минимальным в сравнении с предыдущими годами. Чтобы спасти предприятия от дефолта, региональные власти и бизнес-сообщество запросили у федерального центра отсрочку по миллиардным платежами за рыболовные участки.



Критический спад подходов лососевых фиксируется почти во всех промысловых зонах Дальнего Востока, в том числе на Камчатке, в Магаданской области, Хабаровском крае. Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки (АДЛК) Владимир Галицын рассказал «Агроинвестору», что суммарный улов в камчатском регионе к настоящему моменту едва превысил 40 тыс. т при прогнозе в 117 тыс. т. Около половины этого объема — 19 тыс. т — обеспечила горбушовая путина на восточном побережье полуострова. На западе Камчатки ситуация особенно критическая: там вылов составил всего 500 т горбуши. Прогноз на текущий сезон для запада полуострова и без того был наименьшим за последние два десятилетия — 10 тыс. т. Для сравнения: в пиковом 2018 году промысловики добыли на западном берегу 300 тыс. т. Убытки рыбопромышленников на западе Камчатки Галицын оценивает в 17 млрд руб. Сумма включает средства для завоза людей, пуска сезонных заводов, закупки топлива. На востоке, по расчетам Галицина, из-за дефицита горбуши и роста цен рыбопромышленники могут получить прибыль.



В Хабаровском крае, по данным местной Ассоциации предприятий рыбной отрасли (АПРОХК), вылов к настоящему моменту не превышает 12,5 тыс. т, хотя прогноз составлял 55 тыс. т. Промысловики рассчитывают на лов кеты на Амуре и Северо-Охотморском побережье. За счет кеты показатели добычи могут вырасти на 20 тыс. т, рассказал «Агроинвестору» президент АПРОХК Сергей Рябченко. По его словам, в северных муниципалитетах края лов в разгар лососевой путины был невозможен из-за проливных дождей.



Фиксированный взнос за перезаключение договоров пользования рыболовными участками компании обязаны внести до 1 октября. В Хабаровском крае общая сумма платежей, по оценке АПРОХК, составляет около 2 млрд руб. Как отмечает Рябченко, если сроки выплат не сдвинуть, то от 30% до 40% из 70 местных лососевых предприятий столкнутся с невозможностью исполнить обязательства, из-за чего их договоры могут быть аннулированы. О необходимости поменять сроки внесения средств также заявили профильные ассоциации Камчатки и Сахалина. Губернатор Магаданской области Сергей Носов направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением перенести срок платежа на октябрь следующего года.



Текущий кризис требует поменять механизм платы за рыболовные участки и может повлечь переоценку рентабельности всего дальневосточного рыбохозяйственного комплекса, считают представители отрасли. Методика расчета платежей сейчас базируется на показателях добычи за предшествующий четырехлетний период. «Почему возникла такая тревога в рыбацком сообществе? Дело в формуле, по которой правительство утверждало расчет платежей. На Камчатке, например, расчет как раз попал на аномальные годы, когда они ловили по 400-500 тыс. т. То есть расчет фискальной нагрузки был произведен искусственно, на самом пике возможностей бизнеса», — поясняет Рябченко.



По мнению Галицына, справедливым подходом для рыбодобытчиков может стать привязка платежей к фактическому улову. При этом глава ассоциации уверен, что даже при корректировке правил лососевый бизнес может ожидать непростой период. «С учетом снижения численности рыбы и огромной платы за перезакрепление участков, которая суммарно составляет более 100 млрд руб., окупаемость проектов улетает далеко за горизонт 20-летнего срока аренды», — отмечает он. Представители бизнеса, по его словам, ожидают падения среднегодового вылова в Дальневосточном бассейне до 250-300 тыс. т при значениях на уровне 500-600 тыс. т в прошлые годы.



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