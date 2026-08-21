Урожай риса может снизиться на 300 тысяч тонн

Посевы риса под урожай 2026 года составили 146 тысяч гектаров против 201 тысяч гектаров в 2025-м Pixabay

С учетом сокращения посевных площадей валовый сбор риса в целом по стране может снизиться на 250-300 тыс. т, что примерно соответствует объему переходящих остатков, накопившихся за период действия ограничений на экспорт. Об этом «Агроинвестору» рассказал исполнительный директор ассоциации «Национальный рисовый союз» (НРС) Михаил Радченко. Дефицита риса на внутреннем рынке не будет, подчеркнул он, отметив, что к началу следующего года должен восстановиться баланс, что, в свою очередь, будет способствовать повышению цен на рис и восстановлению экономической привлекательности рисоводства.



По данным Росстата, посевы риса под урожай 2026 года составили 146 тыс. га против 201 тыс. га в прошлом году. С учетом ухудшения экономической эффективности рисоводства уменьшение посевных площадей было прогнозируемым, отмечает Радченко. «Другое дело, что ожидалось оно на уровне 30-40 тыс. га, а фактически составило 60 тыс. га», — подчеркивает эксперт. Он добавляет, что в целом вегетация риса проходит нормально, однако на полях с поздними сроками сева отставание растений в развитии составляет до двух-трех недель.



Эксперт обращает внимание, что на протяжении более чем 10 лет динамичное развитие рисовой отрасли в нашей стране характеризовалось, в том числе, ростом урожайности, которая в последние два года в Краснодарском крае и в среднем по стране превысила 6 т/га и 7 т/га соответственно. «Однако на фоне резкого снижения рентабельности отрасли в текущем году отмечается оптимизация затрат на технологию, что, безусловно, негативно отразится на продуктивности растений», — прогнозирует он.



Также на урожай могут отрицательно повлиять неблагоприятные погодные условия в период посевной кампании. «При оптимальных сроках сева риса на Кубани, которые календарно приходятся на период с 25 апреля по 15 мая, из-за дождей фактически посевная шла с 27 апреля по 10 июня, а в некоторых хозяйствах Краснодарского края и Адыгеи и вовсе закончилась в начале июля», — отмечает Радченко. В сложившихся условиях в этом году возможно снижение урожайности, однако фактический результат в значительной степени будет зависеть от погодных условий в период уборочной кампании, добавляет он.



Снятие с 1 января текущего года экспортных ограничений на рис-крупу, а с 21 июля — и на рис-сырец было абсолютно правильным решением, продолжает Радченко. «Однако восстановление экономических связей, утерянных за три года, — процесс длительный», — подчеркивает он. По данным ассоциации, с начала года было вывезено всего около 15 тыс. т риса-крупы и 20 т риса-сырца, за исключением стран ЕАЭС. Ограничения на экспорт риса-сырца действовали с 1 июля 2022 года — их ввели после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае.



Не способствуют увеличению объемов поставок риса за рубеж и снижение мировых цен на него, которое наблюдается на протяжении последних двух лет, а также текущий курс доллара и логистические сложности в черноморских портах, заключает Радченко.



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