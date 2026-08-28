Экспорт курицы снизился на 26,3%

Китай ужесточил требования к российским поставщикам для защиты внутреннего рынка Ю. Эйвазова / Ведомости

Экспорт курятины из России снижается. Так, по словам источника «Коммерсанта» на птицеводческом рынке, в январе-мае российские производители отправили за рубеж 140 тыс. т продукции, что на 26,3% меньше, чем в прошлом году. Экспорт в страны дальнего зарубежья снизился на 28,6%, до 100 тыс. т, в ЕАЭС — на 14,9%, до 40 тыс. т.



При этом группа «Черкизово», например, в январе-июне сократила продажи на внешние рынки на 10% год к году, говорится в отчетности компании. Речь идет преимущественно о курице. Представитель «Уральской агропромышленной группы» (УАГ) пояснил, что экспорт по некоторым направлениям сократился из-за политической обстановки, экономических и логистических сложностей. По словам источника «Коммерсанта» на птицеводческом рынке, в основном снижение обеспечил Китай: отгрузки российской продукции туда сократились с 70 тыс. до 37 тыс. т за январь-май.



В материалах «Черкизово» также говорится, что власти КНР приостановили аккредитацию некоторых российских предприятий. В УАГ отмечают усиление лабораторного контроля со стороны ветслужб Китая. Дополнительно сдерживать поставки может закрытие логистических цепочек через Казахстан, считают там. Компания также столкнулась с этой проблемой, но смогла поменять коридоры поставок. По словам собеседника «Коммерсанта», Китай ужесточил требования к российским поставщикам для защиты внутреннего рынка: производство в республике резко выросло.



Директор агроконсалтинговой компании «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев говорит, что Китаю свойственно периодически отзывать, а потом вновь выдавать аккредитации поставщикам мясной продукции, и касается это не только российских производителей, но и, например, бразильских. «Экспортеры об этой специфике китайского рынка знают», — добавляет эксперт.



По его словам, нельзя сказать, что введенные китайскими властями ограничения в отношении российской птицеводческой продукции будут иметь существенное влияние на российский рынок или экспорт. «Российские поставщики развивают другие направления: традиционные рынки — это страны бывшего СССР и Юго-Восточной Азии», — прокомментировал Корнеев «Агроинвестору». В то же время, говорит он, ассортимент, поставляемый в Китай, специфический (лапы, крылья) и обладает большей маржинальностью.



Вместе с падением экспорта российский птицеводческий рынок сталкивается с давлением импорта, пишет «Коммерсантъ». Так, в январе-мае ввоз продукции вырос на 35%, до 150 тыс. т — это на 7,1% больше, чем экспорт. Поставки из Китая увеличились более чем вдвое — с 17 тыс. т до 50 тыс. т. Импортное филе куриной грудки на рынке стоит дешевле российского, отмечается в материалах «Черкизово». Это привело к снижению цен как на курицу, так и на свинину: их стоимость в первом полугодии упала до минимального уровня за несколько лет, отметили в компании.



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