Оптовые цены на яйца растут

Динамика оптовых цен на яйца имеет выраженную сезонность Pixabay

Оптовая стоимость яиц категории С1 на 23 августа выросла на 33,3% относительно прошлого года и составила 60 руб. за десяток, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на мониторинг Eggpack.ru. Выраженное удорожание прослеживается с июня. По сравнению с 31 мая оптовая стоимость яиц С1 увеличилась в 1,4 раза. Розничная цена самого доступного яйца, согласно Eggpack.ru, с конца мая остается стабильной, составляя 48-49 руб., но прибавила 25,7% относительно 2025-го. Средняя стоимость десятка яиц в России на 24 августа, согласно Росстату, составила 93 руб. Рост год к году на 13,3%.



Менеджер центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Марк Бойчук считает, что сейчас стоимость куриных яиц стабилизируется после летнего сезона. Он напоминает, что к концу мая оптовые цены опускались до 25 руб. за десяток. Летом производители были вынуждены продавать яйца в сети в полтора раза ниже себестоимости, отмечает он.



Кроме того, летом спрос на яйца снижается, а предложение временно его превышает. С осени, по его словам, дисбаланс постепенно сокращается. В AD Libitum это связывают в том числе с возобновлением работы учебных заведений. Яйца практически гарантированно находятся в меню детских садов и школ, замечают там. Также аналитики AD Libitum указывают, что с осени сокращается производство в ЛПХ.



Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары «первой цены» в крупных торговых сетях в июле снизились на 7,2% относительно июля 2025-го, при этом яйца подешевели на 4,8%, сообщает Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли.



По словам гендиректора Росптицесоюза Галины Бобылевой, на сегодня прирост производства столового яйца относительно прошлого года составляет 500 млн шт. «Естественно, поводов для повышения цен в такой ситуации нет», — прокомментировала она. В то же время источник «Агроинвестора» в птицеводческом секторе говорит, что цены на яйца подвержены сезонности, и обычно осенью они корректируются после летнего падения. Также, по его словам, производители яйца на протяжении минимум полугода работали на грани рентабельности или уходили в минус, поэтому сейчас и происходит коррекция цены. Кроме того, на нее может влиять и накопленный рост издержек: подорожали кормовые добавки, логистика, топливо, увеличились зарплаты, сообщил «Коммерсанту» Бойчук. Он предполагает, что рост оптовых цен сохранится, хотя вряд ли станет таким выраженным, как в 2023 году, когда яйца за год подорожали на 60%.



Цены на яйцо начали падать с февраля 2025 года, ранее говорила Бобылева. «Такой ситуации на рынке пищевого яйца у нас за долгие годы не наблюдалось», — подчеркивала она. Основная причина снижения цен — это увеличение производства: птицеводческие предприятия приняли к сведению необходимость увеличения объемов после того, как в конце 2023 года был открыт импорт яйца в Россию на фоне снижения выпуска и роста цен. Кроме того, в 2025 году была благоприятной ветеринарная ситуация на птицеводческих предприятиях.



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