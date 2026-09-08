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Импортеры кормовых добавок оказались в сложной финансовой ситуации

Склады заполнены, а цены неожиданно пошли вниз

| Агроинвестор |

Импортеры закупали добавки в период повышения цен, ожидая их дальнейшего роста
Импортеры закупали добавки в период повышения цен, ожидая их дальнейшего роста

Многие импортеры кормовых добавок закупали их в период повышения цен, ожидая их дальнейшего роста. Однако вместо этого цены внезапно перестали увеличиваться, а затем неожиданно для рынка начался отрицательный ценовой тренд, рассказал «» исполнительный директор Сергей Михнюк. По его словам, цены на кормовые добавки категории commodities сейчас настолько непрогнозируемы, что импортеры оказались в не очень комфортной финансово-экономической ситуации.

«Так как цены в Китае скорректировались в сторону понижения, конечные потребители начали использовать этот факт как основу для уменьшения закупочной цены от импортера, помимо накладывающегося дополнительного фактора отсрочки платежа. В результате такой ситуации склады у импортеров заполнены, — говорит Михнюк. — Товарная и финансовая оборачиваемость оставляют желать лучшего. В результате затоваренные импортеры понемногу торгуют запасами по рыночной цене, если позволяют оборотные средства. Второй сценарий — "сброс" продукции ниже фактической себестоимости, чтобы обеспечить свою деятельность, в том числе на обслуживание операционных расходов».

Поэтому есть вероятность, что по итогам текущего года импортеры кормовых добавок вряд ли смогут показать в своей отчетности хорошие финансовые показатели, считает Михнюк. «Сегодня импорт кормовых добавок напоминает, скорее, либо лотерею, либо предпринимательский подвиг», — подчеркивает он.

Он напоминает, что повышение цены на кормовые добавки в первом полугодии 2026-го было связано, в первую очередь, с проблемами вокруг Ормузского пролива, а также с повреждениями в ходе конфликта Ирана и Израиля объектов нефтяной отрасли, которые в том числе задействованы в общем технологическом контуре производства кормовых добавок как Китаем, так и Европой.

В то же время, ситуация с закрытием Азово-Черноморских портов мало повлияет на импорт кормовых добавок, считает Михнюк. В основном их поставки в Россию идут из Китая — по железной дороге или автотранспортом. Поставки морем становятся непозволительной роскошью, которая показала серьезную уязвимость по многим аспектам, добавляет он.

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