Импортеры кормовых добавок оказались в сложной финансовой ситуации

Импортеры закупали добавки в период повышения цен, ожидая их дальнейшего роста Д. Абрамов / Ведомости

Многие импортеры кормовых добавок закупали их в период повышения цен, ожидая их дальнейшего роста. Однако вместо этого цены внезапно перестали увеличиваться, а затем неожиданно для рынка начался отрицательный ценовой тренд, рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк. По его словам, цены на кормовые добавки категории commodities сейчас настолько непрогнозируемы, что импортеры оказались в не очень комфортной финансово-экономической ситуации.



«Так как цены в Китае скорректировались в сторону понижения, конечные потребители начали использовать этот факт как основу для уменьшения закупочной цены от импортера, помимо накладывающегося дополнительного фактора отсрочки платежа. В результате такой ситуации склады у импортеров заполнены, — говорит Михнюк. — Товарная и финансовая оборачиваемость оставляют желать лучшего. В результате затоваренные импортеры понемногу торгуют запасами по рыночной цене, если позволяют оборотные средства. Второй сценарий — "сброс" продукции ниже фактической себестоимости, чтобы обеспечить свою деятельность, в том числе на обслуживание операционных расходов».



Поэтому есть вероятность, что по итогам текущего года импортеры кормовых добавок вряд ли смогут показать в своей отчетности хорошие финансовые показатели, считает Михнюк. «Сегодня импорт кормовых добавок напоминает, скорее, либо лотерею, либо предпринимательский подвиг», — подчеркивает он.



Он напоминает, что повышение цены на кормовые добавки в первом полугодии 2026-го было связано, в первую очередь, с проблемами вокруг Ормузского пролива, а также с повреждениями в ходе конфликта Ирана и Израиля объектов нефтяной отрасли, которые в том числе задействованы в общем технологическом контуре производства кормовых добавок как Китаем, так и Европой.



В то же время, ситуация с закрытием Азово-Черноморских портов мало повлияет на импорт кормовых добавок, считает Михнюк. В основном их поставки в Россию идут из Китая — по железной дороге или автотранспортом. Поставки морем становятся непозволительной роскошью, которая показала серьезную уязвимость по многим аспектам, добавляет он.



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