Рапс убран с 47% площади

Цены на рапс снижаются freepik.com

Рапс обмолочен с 1,8 млн га, или 47% площади сева. Темп уборки почти на треть выше, чем годом ранее, когда к этому времени агрокультура была убрана на 1,38 млн га, сравнили аналитики OleoScope. Валовой сбор составил 3,9 млн т против 3,1 млн т годом ранее (+26%). При этом из-за сложных погодных условий средняя урожайность снизилась с 22,4 ц/га до 21,2 ц/га.



Наибольший вклад в урожай внесли Центральный федеральный округ, где собрано 1,53 млн т, и Южный федеральный округ (484 тыс. т), где темпы сбора уже превысили плановые показатели благодаря благоприятной погоде в первой половине месяца. В Брянской области уборка почти завершена — обмолочено 99% плана, валовой сбор составил 380 тыс. т — на 148 тыс. т больше уровня прошлого года



Падение средней урожайности связано с засушливыми условиями летом в Приволжском (-4,2 ц/га к 2025 году), Сибирском (-3,2 ц/га) и Северо-Западном федеральных округах. При этом на Юге она увеличилась на 4,4 ц/га, в регионах Северного Кавказа — на 3,1 ц/га.



Цены на рапс на внутреннем рынке снижаются на фоне поступления нового урожая. Негативная динамика отмечается в большинстве регионов, наиболее заметная — на Юге; в Центральном округе и Сибири цены уменьшаются более умеренно, отмечает аналитический центр Ruseed. В годовом выражении цены остаются ниже прошлогоднего уровня на 10-11%.



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