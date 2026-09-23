Минтрансу и Минсельхозу поручено организовать поставки продукции растениеводства на внутренний рынок и экспорт

Для сохранения непрерывного вывоза продукции принимаются различные меры поддержки Pixabay

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минтрансу и Минсельхозу качественно организовать работу по поставкам продукции растениеводства на внутренний рынок и на экспорт. Важно эффективно использовать транспортную инфраструктуру и четко организовать процессы на всех этапах отправки грузов, а также держать вопрос на постоянном контроле, сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания по развитию агроэкспорта. В нем приняли участие главы Минсельхоза, Минтранса, Минэкономразвития, РЖД и других профильных организаций, руководство российских регионов, отраслевых союзов, а также представители бизнеса.



Патрушев отметил, что уборка урожая постепенно входит в завершающую фазу, сборы зерновых и масличных выше уровня прошлого года. «В связи с этим важно не допустить затоваривания и обеспечить ритмичную поставку продукции как на внутренний рынок, так и на экспорт. Необходима эффективная организация процессов с использованием всех логистических возможностей», — отметил вице-премьер.



Он напомнил, что для сохранения непрерывного вывоза продукции принимаются различные меры поддержки. В том числе выделено около 10 млрд руб. на субсидирование железнодорожных перевозок аграрной продукции из регионов с традиционно высокими объемами урожая. Кроме того, разработаны необходимые решения в сфере таможенно-тарифного регулирования. Так, до конца года приостановлено действие экспортной пошлины на зерновые, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот зафиксирован на уровне августа 2026 года.



Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с поставками зерна через Черное море существенно осложнена из-за действий украинской стороны. Тем не менее, поставки продовольствия из России за рубеж продолжаются, в частности, были организованы альтернативные маршруты для вывоза зерна, приводят слова Пескова «Известия».



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