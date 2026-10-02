Картофельный союз ожидает урожай картофеля около 8 млн тонн

Падение оптовых цен на картофель остановилось Pixabay

По прогнозу Минсельхоза, урожай картофеля в товарном секторе в этом году составит 8 млн т, и, по мнению исполнительного директора Картофельного союза Алексея Красильникова, такой результат вполне реален. В 2025-м сбор составил 8,5 млн т, что близко к рекорду. «Лишние рекорды нам, к сожалению, только вредят», — сказал Красильников в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство».



Но также на внутренний рынок влияют и другие факторы, помимо собственного производства. Первый — импорт, и за первые шесть месяцев 2026-го ввоз составил 420 тыс. т. Традиционно основным поставщиком является Египет, но сейчас активно наращивает отгрузки Китай, однако речь преимущественно идет о регионах Дальнего Востока и центральной Сибири. Беларусь замыкает тройку лидеров.



Красильников в ходе своего доклада также напомнил, что в прошлом году Минсельхоз обнулил пошлину на ввоз картофеля в объеме 300 тыс. т, в результате чего импорт достиг рекорда — почти 1 млн т. «Не знаю, как будет развиваться ситуация в этом году: дикий неурожай картофеля в Европе, изменения в логистике, и египетский картофель будет в основном ориентироваться на Европу», — считает Красильников. В то же время, согласно мониторингу союза, разница в цене на импортный и российский картофель в крупных розничных сетях может достигать 250-300%.



Красильников напомнил, что союз неоднократно говорил о необходимости перехода на долгосрочные контракты с торговыми сетями на поставки картофеля и овощей «борщевого набора» с фиксацией объемов, сроков, качества, а главное — минимальной цены, которую можно корректировать раз в квартал. Такая практика применяется в поставках переработчикам. Также он отметил, что на старте уборочной кампании оптовые цены на картофель составляли около 65 руб./кг, сейчас — 21-23 руб./кг в зависимости от региона и качества, и падение остановилось. «Картофель и овощи “борщевого набора” не должны быть копеечными», — подчеркнул Красильников, обратив внимание на то, что их производство — это один из наиболее затратных секторов растениеводства.



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