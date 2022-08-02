Сахарные регионы-лидеры уменьшили свои доли. В совокупности они выпустили 71% от общего производства сладкого продукта

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

По итогам сезона 2021/22 в России выработано свыше 5,5 млн т сахар. Большую его часть производят всего шесть регионов. Однако если восемь лет назад на них приходилось 85 % рынка, теперь их доля сократилась на 14 %. При этом в натуральном выражении нарастили объемы выпуска сахара только Краснодарский край, Липецкая и Курская области. Остальные не только потеряли свои доли, но и не увеличили производство



По предварительным данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), в сезоне 2021/22 Россия произвела более 5,5 млн т сахара, в том числе 5,03 млн т из сахарной свеклы и около 0,5 млн т — из сиропа и мелассы. 71 % этого объема (почти 4 млн т, согласно информации ИКАР) выпустили шесть крупнейших регионов — производителей данного продукта. Восемь лет назад «Агроинвестор» уже публиковал подобный рейтинг: тогда — в 2014/15 сельхозгоду — на топ-6 пришлось более 85 % российского производства сахара (3,8 млн т, согласно информации региональных отделений Росстата), которое в целом превысило 4,4 млн т.