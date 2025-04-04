Лидеры немного замедлились. Топ-25 игроков увеличили выпуск комбикормов на 2,8%

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Участники десятого рейтинга «Агроинвестора» крупнейших производителей комбикормов в 2024 году в сумме выпустили, оценочно, около 22,1 млн т продукции — почти 61% от всего объема в стране. При этом суммарный результат компаний в списке за год вырос меньше, чем прибавила вся отрасль. Вместе с тем ряд игроков не намерены останавливаться в развитии и планируют наращивать производство

По итогам 2024 года производство комбикормов увеличилось на 4%, составив 36,4 млн т, следует из данных Росстата. Наибольший прирост — на 6%, до 16,1 млн т — отмечался в сегменте комбикормов для свиней, по объему выпуска они продолжили приближаться к комбикормам для птицы. Их было выработано 16,9 млн т — на 3% больше, чем в 2023 году. Производство комбикормов для КРС прибавило 4%, до 3,13 млн т. В целом динамика роста отрасли ускорилась: в 2023 году прирост производства был на уровне 1,7%.



Участники очередного рейтинга «Агроинвестора» в прошлом году, оценочно, в сумме выпустили свыше 22,1 млн т комбикормов — около 60,7% от общего объема в стране. Объем у топ-25 игроков примерно на 0,6 млн т, или 2,8%, выше, чем общий результат лидеров по итогам 2023 года (показатель был незначительно скорректирован с учетом уточнений у некоторых компаний). Несмотря на рост совокупного выпуска участников списка, их доля в общем производстве продолжает незначительно снижаться: в 2023 году, по уточненным данным, она составила 61%, по результатам 2022 года — почти 62%.



Первая тройка без изменений

В рейтинге по итогам 2023 года изначально «Агроинвестор» поставил на первое место «Мираторг», правда, с оценочным показателем производства в 3 млн т. Вскоре после публикации списка компания «Мираторг Финанс» обнародовала отчет, согласно которому агрохолдинг произвел около 2,8 млн т комбикормов. Таким образом, в прошлом топ-25 первую строчку продолжила удерживать группа «Черкизово» с 2,9 млн т. По итогам 2024 года, по всей видимости, она также сохранила лидерство, выпустив 3 млн т комбикормов. «Рост объемов производства связан с увеличением мощностей действующих комбикормовых заводов», — пояснила пресс-служба компании. В этом году группа планирует увеличить объем до 3,1 млн т за счет запуска дополнительной линии на алтайском предприятии. «Черкизово» производит комбикорма только для себя, не поставляя их другим игрокам.



Сохранивший вторую позицию «Мираторг» не уточнил объемы выпуска. Оценочно, учитывая динамику производства свинины в компании, имеющиеся комбикормовые мощности и планы по их расширению, он мог увеличиться примерно до 2,92 млн т. Хотя не исключено, что объемы выпуска были больше, поскольку компания производит комбикорма не только для себя, но и на продажу.



Как составлялся рейтинг В лонг-лист автоматически вошли участники предыдущего рейтинга, а также не попавшие в него или не уточнившие показатели ведущие свино- и птицеводческие предприятия, при этом учитывались их совокупные мощности по производству комбикормов, а не объемы отдельных заводов в составе компаний.



На втором этапе участникам сформированного пула, которые потенциально могли выпустить минимум 220 тыс. т комбикормов, рассылались запросы. Кроме того, анализировалась отчетность компаний, информация с их официальных сайтов и соцсетей, порталов региональных и местных администраций, публикации в СМИ и др.



Если компания из лонг-листа не ответила на запрос или отказалась раскрыть цифры, а также их не удалось найти на ее сайте или в других источниках, то объемы производства оценивались на основе доступной информации, в том числе в этом году для анализа и оценки использовался ИИ — YaGPT (Pro), в этом случае в таблице стоит пометка «оценка».



Рейтинг не претендует на безоговорочную полноту данных; не исключено, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не попавшие в анализ.

Третью строчку, как и в прошлом рейтинге, занимает ГАП «Ресурс», которая нарастила производство комбикормов на 7,6%, до более чем 1,9 млн т. «Планы компании были реализованы в полном объеме, — отмечает ее пресс-служба. — Приоритетным для группы остается обеспечение собственных птицеводческих и животноводческих площадок. Часть объемов производится по рецептурам заказчиков и реализуется преимущественно в регионах расположения заводов и ближайших к ним». Производственные планы на этот год ГАП «Ресурс» не озвучивает, однако выпуск может быть увеличен. «В начале прошлого года в структуре компании появился тринадцатый комбикормовый завод: он вошел в состав группы в числе активов ГК “Шувалово” в Костромской области, — рассказывает представитель «Ресурса». — Дальнейшие изменения в этом бизнес-направлении по-прежнему будут связаны с балансировкой мощностей по выпуску разных видов мяса. Они могут включать модернизацию, строительство новых объектов или приобретение действующих предприятий».



С пятого на четвертое место в рейтинге поднялась «Сибагро», увеличившая производство сразу на 35%, до свыше чем 1,5 млн т. «Полностью реализовать производственный план удалось в том числе благодаря новому активу — комбикормовому заводу в городе Богданович Свердловской области, который вошел в состав “Сибагро” в марте 2024-го, — напоминает исполнительный директор «Сибагро» Виталий Павлюк. — Оборудование на предприятии — одно из самых передовых в России, что позволило нам также наладить выпуск собственных премиксов. С новым активом расширилась и география поставок. Сегодня мы работаем с Казахстаном и Кыргызстаном, готовимся к экспорту в Узбекистан и Таджикистан, в дальнейших планах — сотрудничество с Китаем и Монголией».







В прошлом списке лидеров по итогам 2023 года «Богдановичский комбикормовый завод» занимал 19-е место с 340 тыс. т комбикормов. «Сибагро» рассчитывает нарастить мощность предприятия до 396 тыс. т комбикормов и 12 тыс. т премиксов в год, делится планами Павлюк. В целом в этом году группа намерена выпустить около 1,69 млн т комбикормов.



С четвертой на пятую строчку переместилась «Чароен Покпанд Фудс» с оценочным показателем 1,2 млн т. Компания не ответила на запрос, на ее сайте и в открытых источниках актуальных данных об объеме производства комбикормов нет. Производство свинины и мяса птицы в компаниях холдинга осталось примерно на уровне 2023 года. Хотя нельзя исключать, что его комбикормовые заводы наращивали выпуск для других потребителей, однако все же маловероятно, что показатель позволил бы компании быть выше пятой строчки.



Рост для себя и на продажу

Группа «Русагро» не ответила на запрос, в обнародованных операционных показателях по итогам 2024 года производство комбикормов не упоминается, годовой отчет на момент подготовки рейтинга еще не был доступен. Вместе с тем, согласно отчету за 2023 год, был скорректирован показатель компании в предыдущем рейтинге — уменьшен с оценочных 990 тыс. т до 920 тыс. т, что, однако, не повлияло на место группы в рейтинге. В прошлом году, вероятнее всего, выпуск у компании снизился, поскольку она на 7% уменьшила производство свиней на убой. Вместе с тем возможное сокращение могло быть нивелировано объемами производства у ГК «Агро-Белогорье», 100% которой «Русагро» консолидировала в середине ноября 2024-го. Итоговый оценочный показатель группы — 950 тыс. т, она сохранила шестое место.



С восьмого на седьмое место переместилась «Агроэко», расширившая производство комбикормов на 4% — до 949 тыс. т. Поскольку объем компании всего на 1 тыс. т меньше оценочного результата «Русагро», не исключено, что они должны поменяться местами. «В наших планах продолжать увеличивать объем производства, что позволяют делать мощности действующих предприятий, — комментирует начальник департамента по производству кормов компании Артем Павленко. — Общая мощность действующих заводов “Агроэко” сегодня составляет почти 1,4 млн т комбикормов в год, фактический объем производства увеличивается в соответствии с поэтапным вводом новых свиноводческих площадок».



«Агроэко» производит корма не только для собственных нужд, но и продает партнерам, в том числе другим агрохолдингам, продолжает он. Компания полностью обеспечивает потребности своих свинокомплексов в комбикормах, а также готова наращивать объемы производства для сторонних заказов. «По итогам 2024 года было реализовано более 20 тыс. т комбикормовой продукции, среди которой престартеры для поросят, полнорационные корма для свиней и птиц», — уточняет Павленко.







У агрохолдинга есть планы по расширению комбикормового дивизиона: в 2024 году началось строительство нового комбикормового завода в Воронежской области, его запуск намечен на 2026 год. «На предприятии будут работать две производственные линии общей производительностью 40 т продукции в час, или 424 тыс. т комбикормов в год. С вводом проекта наши мощности по производству кормов вырастут до 1,8 млн т в год, — оценивает он. — Завод позволит полностью обеспечить все животноводческие площадки компании кормами, включая новые, и даст возможность увеличить объем реализации продукции сторонним игрокам». В 2025 году «Агроэко» планирует выпустить свыше 1,1 млн т комбикормов.



«Агропромкомплектация» в 2024 году, согласно информации на сайте компании, произвела 943 тыс. т комбикормов и сои против 919 тыс. т в 2023-м, тем не менее она опустилась на одну строчку и стала восьмой в списке.



Холдинг «Приосколье» не уточнил показатели, актуальных данных в открытом доступе нет. В прошлом году компания незначительно — на 2 тыс. т — увеличила производство мяса птицы, объем выпуска комбикормов, оценочно, остался на прежнем уровне в 880 тыс. т, тем не менее компания сохранила девятую позицию.



Первую десятку с оценочным показателем 850 тыс. т замыкает «Великолукский агропромышленный холдинг», в прошлом списке занимавший 12-ю строчку также с оценочным объемом. Компания не уточнила показатели производства, в открытом доступе данных нет, однако известно, что она увеличивает производство свинины — за прошлый год примерно на 85 тыс. т, то есть теоретически прирост по комбикормам (если мощности растут пропорционально и холдинг самостоятельно полностью обеспечивает свои потребности) мог быть и выше.



Больше птицы — больше корма

Несмотря на то, что объем производства комбикормов у «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева остался примерно на уровне 2023 года — около 800 тыс. т, — компания потеряла одну позицию в рейтинге и стала 11-й. В том числе ее Выселковский комбикормовый завод выпустил 555 тыс. т. Полученные комбикорма «Агрокомплекс» использует только для собственного животноводства и не продает сторонним покупателям, уточняет пресс-служба агрохолдинга.



С 11-го на 12-е место переместилась «БЭЗРК-Белгранкорм». Компания, работающая в Белгородской области, сократила производство с 792,1 тыс. т (показатель в прошлом рейтинге был уточнен — уменьшен на 3,4 тыс. т) до 779,1 тыс. т. В январе этого года производство также немного сократилось — было выпущено 63,9 тыс. т комбикормов против 65,7 тыс. т годом ранее, хотя производство птицы осталось примерно на прежнем уровне, свинины — увеличилось на 13%.



Снова не в топе С большой долей вероятности, в топ лидеров могла войти птицефабрика «Синявинская»: она не уточнила объем выпуска комбикормов, оценочно, он мог составить около 250 тыс. т, однако, согласно методике составления рейтинга, приоритет отдается компаниям, которые подтвердили показатели или они были опубликованы в открытых источниках. Другой крупный производитель яиц, ранее также входивший в число лидеров по комбикормам, — птицефабрика «Волжанин» — в прошлом году выпустил 230,4 тыс. т комбикормов.

На 13-й сточке, как и в прошлом списке лидеров, ГК «Дамате» с более чем 730 тыс. т комбикормов (в 2023-м — 770 тыс. т). «Особое внимание на всех направлениях уделяется научно-обоснованной оптимизации рационов, эффективности и контролю за потреблением корма животными с учетом их продуктивности и возраста. Ввиду улучшения конверсии кормов на действующем поголовье птицы объем производства кормов в 2024 году был скорректирован к уровню 2023 года», — комментирует первый заместитель гендиректора «Дамате» Станислав Варич. У компании шесть комбикормовых заводов, она полностью обеспечена собственными кормами, более того, есть свободные мощности, которые покрывают потребности будущего роста производства, а также могут быть использованы для продаж кормов другим предприятиям. «Собственное кормопроизводство является одним из преимуществ “Дамате” и позволяет влиять на производственные показатели, такие как вес поголовья, здоровье животных, и как следствие — гарантировать стабильно высокое качество продукции», — добавляет Варич.



На 14-е место в рейтинге «Агроинвестор» принял решение поставить ГК «Агро-Белогорье» как отдельную компанию, а не в составе группы «Русагро». Сделка по консолидации бизнеса была завершена в середине ноября 2024 года, соответственно, большую часть года группа работала самостоятельно. В ее корпоративном издании есть информация о производстве комбикормов по итогам января-августа 2024-го — 485,3 тыс. т (497,5 тыс. т за аналогичный период 2023 года). Исходя из средней динамики производства можно предположить, что по итогам года результат мог быть на уровне 730 тыс. т, однако расчетный объем за последние полтора месяца (примерно 90 тыс. т) был суммирован с оценочным показателем «Русагро». Итоговый оценочный результат «Агро-Белогорья» — 640 тыс. т.







«Комос Групп» увеличила производство комбикормов с 519 тыс. т до 529,6 тыс. т и осталась на 15-й позиции списка. В том числе «Глазовский комбикормовый завод» выпустил свыше 218 тыс. т, «Янаульский элеватор» — 19 тыс. т, птицефабрики «Вараксино» — 115,7 тыс. т, «Менделеевская» — 45,8 тыс. т, «Державинская» — 27 тыс. т. На свинокомплексе «Восточный» было выпущено 103,8 тыс. т комбикормов. Объем реализации «Глазовским комбикормовым заводом» в 2024 году превысил объем 2023-го почти на 9,5 тыс. т при плане 220 тыс. т, комментирует пресс-служба холдинга. «Рост к уровню 2023 года обусловлен курсом на развитие дилерских сетей, сокращением ассортиментной линейки в сезон продаж и проведением маркетинговых мероприятий для увеличения узнаваемости бренда и объема реализации», — отмечают там. В прошлом году «Глазовский комбикормовый завод» реализовал 49% (107,8 тыс. т) произведенных комбикормов внутри холдинга, 51% (110,2 тыс. т) на свободный рынок. Продукция предприятия поставляется в 43 региона России, а также в Беларусь и Казахстан. Основные покупатели — сельхозпредприятия и КФХ. В этом году комбикормовые заводы «Комос Групп» планируют выпустить около 559,4 тыс. т комбикормов, при этом расширять производство за счет строительства новых мощностей или покупки действующих предприятий не планируется.



«Талина» в прошлом году выпустила 478 тыс. т комбикормов, улучшив показатель 2023-го на 2,5%, и осталась на 16-й позиции. «Рост связан с увеличением производства свиней в живом весе нашим животноводческим дивизионом. Все намеченные на год производственные планы были выполнены в полном объеме», — отмечает пресс-служба агрохолдинга. Комбикормовое производство группы в 2024 году было ориентировано на обеспечение потребности в комбикормах собственных свиноводческих предприятий, сейчас она не продает комбикорма другим участникам рынка. В прошлом году компания ввела в эксплуатацию новый комбикормовый завод производственной мощностью 400 тыс. т в год. «С учетом его запуска текущие производственные мощности на 100% обеспечивают потребность нашего свиноводства. В 2025 году дальнейшего расширения не планируется», — уточняет компания. План производства на этот год — 538 тыс. т.



15 ведущих компаний прибавили 8 млн т за 10 лет Первый рейтинг крупнейших производителей комбикормов «Агроинвестор» составил десять лет назад, по итогам работы компаний в 2015 году. Тогда в списке было 15 игроков, которые в сумме выпустили около 10,5 млн т комбикормов. Первые 15 компаний этого рейтинга произвели около 18,6 млн т продукции. В целом объем производства комбикормов в стране за десять лет увеличился с 24,6 млн т до 34,6 млн т.

«Таврос», по уточненным данным, в прошлом рейтинге должен был занять 17-е место с 453 тыс. т комбикормов, а не 20-е. В 2024 году комбикормовые заводы холдинга увеличили объемы на 5% и выпустили 476 тыс. т продукции, что также соответствует 17-й позиции в списке. Динамика связана с тем, что действующие заводы уже вышли на максимальную мощность. Кроме того, при постепенном увеличении поголовья «Башкирская мясная компания» (в основном для нее производит корма «Давлекановский КХП № 1») улучшает показатели конверсии, поэтому потребление корма растет медленнее, поясняет пресс-служба компании. Прирост на комбикормовых заводах птицеводческого (яичного) направления также связан с увеличением производства. Например, птицефабрика «Советская агрофирма», корма для которой производятся внутри агрохолдинга, в 2024 году вышла на рекордные показатели по выпуску товарного яйца. Все произведенные корма потреблялись предприятиями группы.



«У компании есть планы по увеличению объемов производства комбикормов, прежде всего под задачи развития яичного дивизиона. В 2025—2026 годах будут построены комбикормовые заводы для птицефабрик в Кировской области и Пермском крае, сообщил директор кластера «Яйцо» группы компаний «Таврос» Андрей Козлитин. — Идет подготовка к строительству комбикормового завода в Республике Башкортостан. На всех наших птицефабриках идет модернизация для увеличения объемов производства яйца и яичной продукции, поэтому необходимо больше кормов для птицы. Большой проект по производству яйца и яичной продукции в Нижегородской области, реализация которого запланирована на ближайшие годы, также включает в себя мощности по выпуску кормов для птицы». В этом году объем производства комбикормов в группе будет на уровне 2024-го, возможен небольшой прирост.







«Мeгaмикc», по уточненным данным, в 2023 году произвел 396 тыс. т комбикормов, оценочный показатель в прошлом рейтинге был ниже (360 тыс. т), однако эта корректировка не повлияла бы на позицию компании в списке. Показатель по итогам 2024-го компания не уточнила, оценочно, объем мог несколько увеличиться, однако маловероятно, что он достиг 476 тыс. т (что соответствует 17-й позиции рейтинга), в итоге компания занимает 18-ю строчку. В прошлом году администрация Волгоградской области сообщала, что «Мeгaмикc» в ближайшие три года вложит около 1,5 млрд руб. в производство гранулированных комбикормов для продуктивных животных и кормов для аквакультуры. Плановая мощность нового завода составит 330 тыс. т комбикормов в год, писал ТАСС.



Экспорт как драйвер

«Агрополис Сабурово», по уточненным данным, в предыдущем списке лидеров также должен был быть выше — не на 22-м, а, с учетом предыдущих рокировок, как и сейчас, на 19-м месте примерно с 352 тыс. т комбикормов. В прошлом году объем производства остался примерно на том же уровне. «Несмотря на волатильность рынка, 2024 год стал для “Агрополиса Сабурово” периодом стабильного развития в сегменте комбикормовой продукции. Объемы производства, достигшие 352 тыс. т, соответствуют показателям 2023 года, что свидетельствует о четком выполнении намеченных планов, — отмечает пресс-служба компании. — Ключевым событием прошлого года стало выведение на рынок новой линейки премиум-кормов — это стратегический шаг, направленный на расширение клиентской базы и увеличение доли рынка за счет предложения продукции в различных ценовых категориях. На данный момент в продуктовой матрице три линейки комбикормов». Покупатели комбикормов компании — крупные хозяйства, птицефабрики, фермы. В этом году рост на 5-10% запланирован за счет расширения продуктовой матрицы продукции, также у компании есть планы по развитию за счет модернизации существующих мощностей.



Национализированный в прошлом году «Ариант» не ответил на запрос, учитывая объемы выпуска свинины в компании, показатель мог остаться на уровне 2023 года, когда, также оценочно, он составил 350 тыс. т. Согласно информации на сайте холдинга, мощность его комбикормовых заводов превышает 600 тыс. т в год. В сентябре прошлого года «Интерфакс» писал, что до 2031 года компания планирует направить на модернизацию производства 7 млрд руб., в частности, выпуск свинины должен увеличиться в 1,8 раза, до 170 тыс. т. Компания занимает 20-ю строчку рейтинга.



Рыбной муки по-прежнему не хватает Исполнительный директор Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк говорит, что в прошлом году оставались актуальными некоторые проблемы с компонентами комбикормов, равно как и в 2025-м. Например, не хватает качественной рыбной муки для производства рыбных кормов. «В течение долгого времени рыбная мука была основой аквакультурных кормов, но снижение ее мирового производства и ограничение доступности заставляет разрабатывать рационы с другими, более доступными и новыми перспективными видами сырья, устойчивыми по качеству, — рассказывает он. — К ним относятся, например, соевые изоляты, рапс, глютен, продукты микробиосинтеза». В качестве более достойной альтернативы рыбной муке может применяться белковый продукт, по своей сути гаприн. Он изготавливается из концентрата биомассы метанокисляющих бактерий вместе с мукой из отходов переработки рыбы, что позволяет производить сбалансированные корма самого высокого качества для ценных видов рыб, при этом отпадает необходимость в добавлении аминокислот. Эта технология является решением вопроса обеспеченности рыбоводства полноценным кормовым белком, уверен эксперт. Он добавляет, что производство этого белкового корма уже осваивается компанией «Гипробиосинтез». Комбикормовый завод «БИФФ» в Астраханской области рассчитывал получить первую партию этого продукта в марте, чтобы начать использовать его в своих комбикормах.

Холдинг «Хорошее дело» в прошлом году, как и планировал, выпустил 319,4 тыс. т комбикормов против 284 тыс. т в 2023-м и поднялся с 24-го на 21-е место. «Мы производим комбикорма для себя, — уточнила пресс-служба компании. — Для полного обеспечения собственных потребностей зерном и кормами для животных и птицы реализуется два инвестиционных проекта по строительству элеваторного комплекса на 100 тыс. т (запуск в 2025 году) и четвертой линии по производству комбикорма мощностью 20 т в час (запущена в 2024 году), с общим объемом инвестиции около 2 млрд руб.». В 2025 году предприятие планирует выпустить 394,8 тыс. т комбикорма (рост на 9% в сравнении с 2024-м).



Группа «Продо» стала 22-й в рейтинге с 309 тыс. т, в том числе ее «Лузинский комбикормовый завод» произвел 127 тыс. т продукции — на 2,4% больше, чем в 2023 году. Остальной объем пришелся на комбикормовые мощности птицефабрик. «Лузинский комбикормовый завод» ориентирован на производство комбикормов для собственного потребления животноводческими предприятиями группы. В марте 2024 года предприятие начало развивать дополнительно розничное и мелкооптовое направления, открыв торговую точку недалеко от производства, рассказывает представитель компании. За год работы фирменного магазина удалось увеличить объемы сбыта через розничный канал на 50%. Среди покупателей — фермеры и частные подсобные хозяйства. Предприятие видит перспективы дальнейшего развития направления и открытия торговых точек в других районах Омской области и Омска.







В настоящее время загрузка «Лузинского комбикормового завода» составляет 70%. Основная задача — наращивание мощностей производства до максимально возможных. Потенциал роста обеспечен, в первую очередь, за счет поставок продукции внутри холдинга. В 2025 году предприятие возобновляет поставки комбикормов для предприятия «Тюменский бройлер». Реконструкция второй очереди свиноводческого предприятия «Омский бекон» и увеличение объемов производства также приведет к удвоению потребности в комбикормах, отмечает представитель «Продо». Второй драйвер развития производства — экспорт. «Предприятие проходит аккредитацию для возможности поставок комбикормовой продукции в Китай, в перспективе до 10% производимой продукции будет уходить на экспорт. У предприятия хороший модернизационный потенциал, увеличение мощности на 10-15% доступно без серьезных масштабных реконструкций. Уже сейчас оно работает над увеличением производительности на линиях за счет модернизации оборудования», — комментирует представитель компании.



От «Продо» немного отстал агрохолдинг «Коралл» (реализует крупный свиноводческий проект в Тверской области), выпустивший в прошлом году 307,5 тыс. т комбикормов против 288,9 тыс. т в 2023-м. План компании на этот год — около 341,1 тыс. т, уточняет ее пресс-служба. Как и в прошлом рейтинге, компания стала 23-й.







Холдинг «Агросила» не уточнил объемы производства комбикормов, оценочно, он мог немного увеличиться относительно 2023 года, до 280 тыс. т: выпуск мяса бройлера в компании остался примерно на уровне предыдущего года, хотя не исключено, что компания наращивала производство кормов для других потребителей.



Топ-25 замыкает новый игрок — компания «Мелком», которая в прошлом году произвела 250 тыс. т комбикормов. План по объемам производства на 2025 год — 300 тыс. т. «Сейчас ГК “Мелком” проводит глобальную реконструкцию Вяземского мелькомбината в Смоленской области в комплекс по производству экструдированных кормов. Производительность предприятия составит 108 тыс. т экструдированных кормов для аквакультуры в год. Завершение строительства запланировано на конец 2025 года», — сообщила пресс-служба группы.



Поставки компонентов в целом наладили

Группа «Черкизово» в прошлом году не испытывала заметных трудностей с поставкой ингредиентов для комбикормов, однако, учитывая волатильность рынка, нельзя сказать, что год был легким. «Как будет развиваться ситуация в этом году, пока сложно прогнозировать», — отмечает пресс-служба агрохолдинга.



«У нашего комбикормового дивизиона не было трудностей с поставками. “Сибагро” заблаговременно и системно проводит поиск, технологический аудит производств и качества компонентов непосредственно у самих производителей, — рассказывает Виталий Павлюк. — Также мы всегда формируем пул потенциальных партнеров, которые проходят аттестацию у нас и могут оперативно восполнить недостающие ресурсы. Этот принцип используется и в этом году, поэтому никаких трудностей мы не предвидим».



Комбикормовые заводы «Агроэко» также не испытывали проблем, связанных с отсутствием или дефицитом компонентов для кормов, благодаря слаженной работе подразделений планирования и закупок. «При необходимости сразу находится решение и подбираются необходимые аналоги», — говорит Артем Павленко. У «Агрополиса Сабурово» в 2024 году были трудности с поставками аминокислот, однако проблема была решена благодаря налаживанию логистики и заключению контрактов с новыми поставщиками.







Часть компонентов, которые используются для производства комбикормов импортного производства, обращают внимание в группе «Талина». «Как и у большинства импортеров, у нас возникали сложности с проведением платежей нашим партнерам. Этот фактор в том числе повлиял на рост стоимости импортных компонентов и запасных частей. Для снижения негативных последствий мы укрупняем объемы единоразовых поставок, тем самым создавая резервы, ведем работу по поиску альтернативных поставщиков, включая отечественных, — отмечают в компании. — К сожалению, высокие издержки, связанные с импортом продукции, сохраняются и в 2025 году».



Основной объем зерновых и масличных для производства кормов на заводы ГК «Таврос» поставило растениеводческое подразделение агрохолдинга. По закупкам витаминов, аминокислот и премиксов компания работает с проверенным поставщиками, поэтому сложностей не было. «Но, конечно, курс валют повлиял на стоимость компонентов», — оценивает компания.



В «Комос Групп» отметили резкое повышение цен на зерно в мае-июне, что впоследствии повлияло на рост себестоимости готовой продукции. «Со второго квартала 2024 года произошел значительный рост цен на зерновые, — подтверждает первый заместитель гендиректора птицефабрики «Волжанин» Ольга Мохова. — Стоимость кормовой пшеницы с мая 2024 года по текущий момент выросла на 39%. За тот же период стоимость подсолнечного масла увеличилась на 25%. Также с августа значительно возросли цены на витамины — свыше 50%, а на некоторые позиции аминокислот рост цен по сравнению с июлем 2024 года был почти двукратным. В связи с остановками в работе белорусского производителя лизина летом-осенью 2024 года, а также из-за логистических сложностей поставок из Китая в четвертом квартале прошлого года в России наблюдался дефицит данной кормовой добавки».



Средняя цена премиксов в декабре прошлого года находилось на уровне 172,9 тыс. руб./т — на 8,9% больше, чем в декабре 2023-го. С начала прошлого года цена премиксов снизилась на 9,8%, что говорит об умении кормовиков адаптироваться к ценовым колебаниям. Относительно 2020-го цены увеличились на 43%, сравнивает исполнительный директор Национального кормового союза (НКС) Сергей Михнюк. Кормовые витамины от китайских производителей занимают 75% в структуре поставок, год назад их доля составляла 57%, добавляет он. В этом году союз прогнозирует общий рост потребления кормов в диапазоне 3-5%, оснований для снижения объемов производства там не видят.



За рубеж идет в основном жом За последние годы экспорт кормов и их компонентов (по коду ТНВЭД 2309 90) увеличился примерно в 12 раз — с 85,8 тыс. т в 2020 году до более чем 1 млн т в 2024-м, а импорт за аналогичный период сократился в полтора раза — с 292,5 тыс. т до 186,1 тыс. т, сравнивает управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. «Однако следует отметить, что в структуре экспорта России по данному коду ТНВЭД преобладает свекловичный жом с добавлением мелассы. Российский экспорт именно готовых кормов, по нашей оценке, не превышает 20-40 тыс. т в год», — уточняет он.

Рынок комбикормов в России характеризуется устойчивым ростом: за последние пять лет объем производства увеличился на 17,7%, среднегодовые темпы прироста за указанный период составили 3,5%, говорит управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. «В начале 2025 года наблюдается сохранение положительной динамики: в январе было произведено свыше 3 млн т комбикормов, что на 1,04% больше, чем в январе 2024-го. Ожидается, что по итогам года объем выпуска комбикормов может составить 40 млн т», — прогнозирует он.



При этом Россия по-прежнему находится в существенной зависимости от зарубежных кормовых витаминов, ферментов и аминокислот, продолжает Краснов. Так, на импорт приходится до 95% используемых в кормах бройлеров витаминов и ферментов, свыше 50% кормовых аминокислот также поставляется из-за рубежа. «От 70% до 80% в структуре импорта в Россию отдельных видов кормовых добавок занимает Китай, который остается мировым лидером в производстве кормовых добавок и занимает более 60% мирового рынка лизина, а также подавляющую долю на мировом рынке витаминов», — добавляет эксперт.



Вместе с тем правительством поставлена цель обеспечения технологической независимости России в сфере продовольственной безопасности на уровне не ниже 66,7%. В данный момент в стране реализуется ряд крупных импортозамещающих проектов (в том числе совместно с Китаем) по производству кормовых добавок, ферментных препаратов и аминокислот, напоминает Краснов. По его словам, наиболее значимыми выглядят планы «Завода премиксов № 1» по производству 16 тыс. т треонина в Белгородской области (проект оценен в 10 млрд руб., выход на проектную мощность намечен на 2028 год), а также проект ГК «Эфко» по производству кормовых ферментов мощностью 2,4 тыс. т с инвестициями 9,4 млрд руб. Запуск завода запланирован на 2027 год. Кроме того, «Росхим» («Донбиотех») рассчитывает запустить производство 16 тыс. т треонина, 10 тыс. т валина и 10 тыс. т триптофана. В 2026 году компания также планирует начать производство сульфата и хлорида лизина мощностью 60 тыс. т.



В подготовке статьи участвовала Елена Долбунова.

